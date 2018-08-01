(Görüntülü) Bursaspor'dan kameralı idman

Gürkan DURAL / BURSA () - Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'un akşam antrenmanında oyuncuların koşuları kameralar ile kayıt altına alındı. Emre Taşdemir tedbir amaçlı dinlendirildi. Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip günün tek idmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekerken, teknik direktör Samet Aybaba da oyuncularını toplayıp kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra topla birlikte ısınma hareketleri gerçekleştiren yeşil beyazlı oyuncular, koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam etti. Antrenmanda koşu çalışması da yapan yeşil beyazlı oyuncular, sahanın kenarına kurulu kameralar ile de kayıt altına alındı. Koşu testlerinin sonucuna teknik ekip, oyuncuların fiziksel durumlarını inceleyecek. Öte yandan Emre Taşdemir ise sol dizinde darbeye bağlı ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirildi. Taşdemir'in yarın antrenmanda yer alabileceği belirtildi. Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde U21 takımı ile yapacağı antrenman maçı ile sürdürecek.