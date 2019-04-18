(Görüntülü) Bursaspor'da Ali Ay eleştirilere cevap verdi

Gürkan DURAL / BURSA () - Bursaspor Başkanı Ali Ay ile Mülk Yönetimi ve Projeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Şahin, gündeme dair konularla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.



Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Kendisi ve yönetiminin haklarında yazılanları hak etmediklerini dile getiren başkan Ali Ay, "Üzüldük. Çünkü biz özellikle namuslu ve dürüst bir yönetim anlayışını hiçbir zaman için bırakmadık ve bundan da taviz vermedik. 3 yıldan beri sportif başarı için beni eleştirdiniz. Konuşabilirsiniz, yazılar yazabilirsiniz. Ama benim dürüstlüğüme söz söylerseniz, benim de konuşma hakkım olacak. Bazı arkadaşlar arsa satışlarından menfaat sağlıyorum diye yazıp çizmişler. Ben bu kulübe yıllık aşağı yukarı 10 milyon TL’ye yakın kendi cebimden faiz ödüyorum. Ben buraya gövdemi soktum. Neden yaptık? Hakikaten yeşil beyaz armaya aşık insanlarız. Bu kulübe ilk geldiğim gün önüme 40 milyon TL’lik ödenecek hesap koydular. İmkanımız vardı verdik. İhracat yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanıyım. Döviz kredisikullandım. Toplam riskim 140 milyon TL. Bunu veren adam kalkacak üç kuruşluk arsa için kendini satacak. Kusura bakmayın yazıklar olsun" dedi.



"MADEM BURSASPORLUYUZ, BİRLİK İÇİNDE ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAMIZ LAZIM"



Kasımpaşa maçının sezonun en önemli maçlarından biri olduğunu dile getiren başkan Ay, "Yarın Kasımpaşa maçımız var. Belki de sezonun en önemli maçlarından biri. Bunu konuşmuyoruz. Yaklaşık 7 milyon Euro’luk futbolcu sattık, dediler ki, başkan aldı parayı… Bir kuruşuna ellemedim. Ömer Faruk Şahin kardeşim bir yıldır bizle beraber. Hiçbir toplantıda futboldan bahsetmez. Sadece işine odaklanmış vaziyette. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bazı konularda biz beraberce hareket ettik. Bazı konulardan yönetim kurulumuzun haberi olmadı. Çünkü en ufak bir şey basında çıkıyor. İş sarpa sarıyor ve gerçekleşmiyor. Bunlardan bir tanesi Vakıfbank olayı. Anlaşılmıştı ama basında çıkınca diğer kulüpler de devreye girdi ve vazgeçtiler. Bu işleri dikkatlice kimseye haber vermeden Ömer kardeşimle götürüyoruz. Sadece ikimizin bilgisi dahilinde oluyor. Bu arada gerek arsaların devri gerek diğer büyük projenin hayata geçilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın bilgisi ve katkısı vardır. Buna İbrahim Burkay da dahildir. Lütfen işin doğrusunu, aslını öğrenmeden algı yapmayın, burada kaybeden Bursaspor olur. Madem Bursasporluyuz başarı için elimizden ne geliyorsa birlik içinde yapmamız lazım" diye konuştu.



ŞAHİN PROJELERDEN BAHSETTİ



Mülk Yönetimi ve Projeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Şahin ise açıklamalarda bulunarak, "Kamuoyunun birçok konuda aydınlanması ve bizleri anlamak için de bazı bilgilere sahip olması gerekiyor. Yönetim kurulunun ilk toplantısıydı ve değerli abi ve dostlarıma şunu söyledim, yaptığımız işin çok ciddi çok fazla spekülasyonu olan bir yapılanması var. O yüzden çalıştığımız projeler nihai sonuca erene kadar hiçbir aşamasını gerekirse sizlerle paylaşmayacağız. Sadece başkanımıza hesap vereceğiz onunla hareket edeceğiz. Bununla ilgili birçok örnek var. Akaryakıt istasyonu, Dereçavuşta’ki arsa, satıyorduk, satamadık. Bunun haricinde pek çok görüştüğümüz kişide de ‘Hayır biz başımıza bir dert almak istemiyoruz’ cümleleriyle kaçtılar. İlk göreve başladığımızda 1 ay süre istedik. Ne kadar borcumuz var ? Bunları ödemek için departmanımız adına bize düşen görevler bağlamında ne kadar kaynak oluşturmamız gerekiyor? Çünkü burası bir futbol kulübü, burası bir dernek. Bir ay içinde 17 proje oluşturduk. Sonra da şehrin akil insanlarıyla, önde gelen kurum yöneticileriyle, evet kamuoyuna yansıtmadık ama fikir aldığımız kişiler vardı, görüştük, içerisinden 2 proje belirledik. Bu ikisinin temelinde aslında bir proje diğerine kaynak sağlayacaktı. Elimizde Dereçavuş gayrimenkulü vardı. Bu yatırımı yapmak için başkanımızdan para istedik. Başkanım 6 milyon 750 bin artı KDV ihtiyacımız var bu iş için, dedik. 30-35 milyonluk bir gelir hedefliyoruz. Ama bu gelir bize başka bir yatırım için lazım. Bu büyük yatırım asıl değerlendiğinde kulübe büyük fayda sağlayacak. Burada konu şu; bir finansal yapılanmayı tekrar düzeltebilmekti. Başkanımız sağolusun bütün ödemeleri kendi yaparak kulübümüze kattı" ifadelerini kullandı.



"6 AYLIK EMEĞİMİZİN BAŞVURULARINI YAPTIK"



Bursaspor'un önemli projelerinin bulunduğunu kaydeden Şahin, "Bakın, 6 aydır uğraştığımız büyük bir projemiz var. Çok ciddi gelir beklediğim... Ama bu arsayı nasıl alacağız? Dereçavuş’u satacağız ve bu yatırımı yapacağız. Bu arsayı bugün aldık 7-8’e diyelim sattık 15’e... Bursaspor’un finansal yapılanmasını biliyorsunuz, 15 milyon 10 dakika yetmez. Bizim farklı bir sisteme ihtiyacımız var. Gayrimenkulümüz birçok noktada konuşulmaya başlayınca, yapılanmamızın sıkıntıya gitmesi tehlikesi hasıl oldu. Dereçavuş’u ihaleye çıkarttık, katılım oldu mu?Hayır… Bunlar kimin projesi, Bursaspor’un. Tekrar başkanımıza başvurduk. Bakın Bursaspor’ungeleceği bu projeler. Bunları yapmak istiyorsak Ali Ay’a ihtiyacımız var. Başkanım kimse almadı yeri gelirse siz alın. Bize bu parayı sağlayın. Yaptığımız yatırım için paramız yetmiyor, Bursaspor’un tarihindeki en büyük gayrimenkul projesini oluşturmuş bulunmaktayız. Çok ciddi işten bahsediyoruz. Biz 2 büyük proje oluşturduk. Keşke başkanımızdan almak yerine kamuoyuna birliktelik oluşturup bu parayı toparlayalım deseydik. 9 milyon 250 bin lira daha mali genel kuruldan sonra Ali bey para verdi biliyor musunuz? Ve bunun arsalarla hiçbir ilgisi yok. Ekstra para bu… Bunları bu şehirde karşılayacak tek kişi de Ali Ay’dır. O yüzden kendisine çok fazla saygı duyuyorum. 6 aylık emeğimizin başvurularını yaptık. Şimdi bu proje tapuda. Bitirdiğimizi düşünüyoruz. Bu projenin gelirini tapular üzerimize geçtiği zaman açıklayacağım." şeklinde konuştu.



"55 TONUN TOPLAM DEĞERİ 560 MİLYON TL'DİR, İŞTE BÜYÜK PROJE BUDUR"



Bu gayrimenkullerin Ali Ay tarafından Bursaspor adına alındığını kaydeden Şahin, bir diğer projeden de bahsederek, "Bursaspor’a 20 yıl hizmet edecek proje oluşturmaya çalışıyoruz. Buna da hayırlı olsun diyelim.Toplam rezerv alanımız 55 milyon ton. Yıllık çıkacak hacim şehrin ve sizin desteğinizle 2 milyon 142 bin ton… 55 milyon tonun toplam değeri 560 milyon TL’dir. İşte büyük proje budur. Bunun gizli gitmesi gerekir. Anlaşmalar protokoller tamamı yapıldı. Kim verdi parasını? Başkanımdan Allah razı olsun. O verdi… Başkanımızla sözleşme yaptık dedik ki “Başkanım biz satmaya devam ediyoruz gelen her bir gelir tekrar Bursaspor’undur.” O da bize ‘Sözleşme altına alın imzalayayım’ dedi. Rant sağlamak veya başka bir şey mi düşünüyoruz? Kısmetse önümüzdeki 1 sene içerisinde toplam elde edebileceğimiz gelir 200 milyona yakındır. Yeter ki bu projelerimiz engellenmesin. Kurumlar yanımızda, çok ciddi destek veriyorlar. Kulübün geleceğine bunu bırakmaya çalışıyoruz. Bir sonraki aşamada engellemeye çalışan kim olursa olsun artık bu projeler Bursaspor’un namusudur" açıklamalarında bulundu.