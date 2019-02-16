(Görüntülü) Bursaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yenerken, her iki teknik adam da maçı değerlendirdi.

SAMET AYBABA ?EN İYİ 3 OYUNCUMUZ EKSİK?

Mücadele eden ve koşan bir takım olmalarına rağmen sonuca gitmede sorun yaşadıklarına işaret eden Bursaspor?un teknik direktörü Samet Aybaba, ?Bugün yine coşkulu ve istekliydi oyuncularımız. Öne doğru, kenarlardan ortalı oyun ortaya koydular. Ancak maalesef forvet oyuncularımız pozisyon almada, son vuruşta sıkıntı yaşıyor. Sezon başından beridir bunu yaşıyoruz. Eksik oyuncularımız var. Rizespor 7 transfer yapmış 6?sı oynuyor, bizim en iyi 3 oyuncumuz eksik? dedi.

?ZOR BİR SÜRECE GİRDİK?

Tribünlerden gelen tepkilerin sorulması üzerine görüşlerini dile getiren Aybaba, ?Maçın en üzücü anı, bizim birlikteliğimizi koparmamamız lazım. Burası futbol şehri. Esas bu işin sahipleri taraftarların çok daha dikkatli olması lazım, oyuncularımızı sahiplenmesi, baskıyı kaldıramayacağını görmüş olmaları lazım. Oyuncularımız zaten kısıtlı, tercihlerimizde zorlanıyoruz. İlk 11 çıkarırken de zorlanıyoruz. Bir maç kaybettik, kaybetmememiz gereken bir maçtı ama yarın tekrar çalışmaya başlayacağız. Zor bir sürece girdik, herkesin destek olması lazım? ifadelerini kullandı.

?YUSUF?U KAZANALIM İSTEDİK?

Oyuncu tercihlerine yönelik taraftarın tepkisi hakkında gelen bir soruya ise esprili bir dilde yaklaşan Aybaba, ?Aslında söylenecek çok şey var ama elimizde çok iyi santrfor, forvet arkası ve kenar oyuncuları var ben bazen tercihlerde hata yapıyorum, elimizde çok iyi stoperler, bekler var, onlarda hata yapıyorum. İnsanın futbolu bilmesi lazım. Bilmiyorsa bu konulara girmemesi lazım. Elindeki mevcut kadronun nereye gideceğini bilmesi lazım. Elimizdeki en iyi kenar oyuncusu Yusuf Erdoğan. Onu kazanmak istiyoruz. Devre arasında çıkış yakalamıştı. Kazanalım istedik ama bu baskıyı görünce o da oyundan çıkmak istedi. Oyundan almayı düşünmüyordum, ruh halini gördüğüm için çıkardım. Bir hafta boyunca şimdi kenar oyuncu arayacağız. Talip olan varsa bekliyoruz? şeklinde ironik bir yanıt verdi.

Bir gazetecinin ?İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna ise Aybaba, ?En kolayı o. Hemen eve gidip sıcak yuvada oturmak. Mücadele etmek kadar güzel bir şey yok. Her şey bittikten sonra nasıl mücadele edildiğini, oyuncuların nasıl mücadele ettiğini anlatırım? diye konuştu.

OKAN BURUK ?ÇOK DEĞERLİ BİR ÜÇ PUAN KAZANDIK?

Çok değerli bir üç puan kazandıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya iyi başladıklarını söyledi.

Rakip kaleye daha rahat gittiklerine işaret eden Buruk, ?Rakibimizin erken golü yedikten sonra baskı altına gireceğini düşünüyorduk. İlk yarının sonuna doğru zaman zaman rakibimiz bizi baskı altına aldı. İkinci yarı başında da Bursaspor?un bir baskısı vardı, özellikle kanatlardan ve duran toplardan tehlike yaratmaya çalıştılar. Doğru bir şekilde bunları savuşturduk, bu dakikalarda gol de yiyebilirdik. Özellikle oyuncu değişiklikleri ve ikinci golün gelmesi bizi rahatlattı, maçı kazanmamızı sağladı? dedi.

?ÖNEMLİ BİR VİRAJDI?

Bursasporlu oyuncuları da ortaya koydukları oyundan ötürü kutlayan Okan Buruk, ?Buraya gelerek bizi destekleyen Rizespor taraftarına bu galibiyeti armağan ediyorum. Önemli bir virajdı. Yine aynı istekle ve konsantrasyonla lige devam etmek zorundayız? diye konuştu.

Okan Buruk ayrıca, takıma yeni katılan oyuncuların da çok iyi performans sergilediklerini sözlerine ekledi.