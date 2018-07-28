(Görüntülü) Burhan Karaçam: "Dün itibarıyla 200 milyonun üzerinde borç ödedik’’ 3

‘’Eski borçlar kurların artmasıyla 31 Mayıs’ta 621 milyon Euro oldu’’





‘’Ali Koç kişisel olarak 50 milyon Dolar hibede bulundu’’





‘’Sporcularımıza ve personelimize hiçbir borcumuz yok’’





Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,()





Burhan Karaçam, "Başkanımız Ali Koç’un desteği ile dün itibarıyla 200 milyonun üzerinde borç ödedik’’ dedi.



Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Karaçam yapacağı sunum ile alakalı toz pembe şeylerden bahsedemeyeceğini ifade ederek, kulübün içinde bulunduğu durumdan kısa bir süre içinde olmasa da belli bir süre sonra altından kalkacaklarını söyledi. Karaçam, aktaracaklarının çok iç açıcı olmayacağını ancak üyelerin umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini dile getirerek, "1 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüm öğeleri denetleniyor. Bir sonraki Divan Kurulu Toplantısı’na kadar denetim bitmiş olur ve sizlerle paylaşırız. Dernekte 2015-2018 arası gelir ve gider denk görünüyor. Bütçe denk ama fiili durum denk değil. Burada iştirakler, vakıf ve futbol A.Ş. yok. 2016’da 271 milyon olan gider kalemi, bir sonrası sene 346 milyon TL’ye çıkmış. 2015’ten itibaren baktığınızda giderler sürekli yükselirken, gelir sürekli aşağıya gidiyor. Bu sadece dernekle ilgili. Kesin rakamlar henüz elimizde değil ama aynı durum diğer birimlerimizde de devam etmekte. Bu ayrılmakta olan gelir-gider dengesini, birbirlerine kavuşacak duruma getirmek istiyoruz. Olağandışı gelir 2015’te 1 milyon TL olarak bütçede yer almış ama gerçekleşmemiş. Bir sonraki sene 2016’da 5 milyon, 2017’de 50 milyon, 2018’de ise 35 milyon olarak bütçelenmiş, ancak fiili durumda gerçekleşmemiş. Temettü’de 2015’te 1,5 milyon TL, 2016’da 5 milyon TL, 2017’de 8,3 milyon TL, 2018’de ise 90 milyon TL olarak bütçelenmiş. Dış kaynak diye bir madde var. Ama bu bir gelir midir, borç mudur, nasıl bir kaynaktır? Bunlar tamamen genel kurul raporlarından alınmıştır. 2016’da 23 milyon TL bütçelenmiş, 0 gelir. 58.1 milyon TL olarak bütçelenmiş, 0 gelir. 2018’de ise 97.7 milyon TL olarak bütçelenmiş.



2015’te 55.7 milyon gider fazlası, 2016’da 99.1 milyon TL, 2017’de de 249.3 milyon TL gider fazlası gösterilmiş, 2018’de bu yapıyla girilmiş olsaydı, 300 milyon TL civarı bir gider fazlası oluşacaktı. Gider fazlası diye teknik bir terim yok. Bu zarardır ve bunun taşınma maliyeti vardır. Bu da kredidir ve kulübü çok büyük yükün altına sokan uygulamalardır.



Denetimi devam eden verilere göre 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 3.2 milyar TL toplam borcun bir bölümü olan 1.4 milyar TL’ye ulaşan birikmiş zararların finansmanında kullanılmaktadır. Toplam cironun 800 milyon TL olduğu dikkate alındığında toplam borç, cironun 4 katı, toplam zarar cironun 2 katı.



Göreve geldiğimiz andan itibaren rekor şekilde forma ve kombine satışı gerçekleşti. Ancak yapılan temlikler nedeniyle biz buradan gelen paranın 1 kuruşuna bile dokunamadık.



‘’ESKİ BORÇLAR KURLARIN ARTMASIYLA 31 MAYIS’TA 621 MİLYON EURO OLDU’’



Fenerbahçe Kulübü’nün 3.2 milyar TL borcu bulunduğunu da hatırlatan Karaçam, "1 milyar 770 milyon TL’lik kısmı bankalara. Bu borcun da yüzde 80’i döviz üzerinden. Bizim bütçemiz TL. Bu durum bizi çok büyük bir risk içine atıyor. Bu zararların birçoğu, kur farkı nedeniyle oluştu. TL krediler de çok yüksek faizli. Önceki yönetimin dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro toplam borç var. 2017 yılının faaliyet raporunda ilk kez konsolide tablolar yer aldı. Ama bir denetimle değil. Konsolide edilmiş rakamlar. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle toplam konsolide borçlar 2 milyar 560 milyon TL olarak gösteriliyor. O günkü döviz kurunda bu borç 567 milyon Euro yapıyor. Bunlar bizim uydurduğumuz rakamlar değil. Daha önce 400 milyon Euro ifade edildi ama biz bilmiyoruz neyin ifade edildiğini. Eski borçlar kurların artmasıyla 31 Mayıs’ta 621 milyon Euro oldu. Bize sürpriz olan kısa vadeli toplam borçlar. Toplam borçlar 3.2 milyar TL, kısa vadeli borçlar 2.2 milyar TL. Sadece haziran ayında vadesi gelmiş ve daha önceki aylardan geçmiş, haziran ayında ödenmesi gereken borç toplamı 270 milyon TL. Haziran-Eylül arasında ödenmesi gereken toplam borç 820 milyon TL’’ diye konuştu.



"SPORCULARIMIZA VE PERSONELİMİZE HİÇBİR BORCUMUZ YOK"



Başkan Ali Koç’un kişisel olarak 50 milyon Dolar hibede bulunduğunu ifade eden Burhan Karaçam, ‘’Bu 50 milyon Dolar’ın o günkü kurdan değeri 237 milyon TL. Borçlarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Biraz esnek bir durum var kulüp içinde her kuruşumuz çok önemli. Bunun için de disiplin çok önemli öyle ya da böyle bunu sağlayacağız. Yeni sponsorluklar elde etmek için çalışıyoruz. Yeni bağışlar ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Borçların yüzde 80’i döviz üzerinden alınmış bu da dövizin yükselmesiyle artış gösteriyor. 2017 yılının faaliyet raporunda ilk defa tablolar sunulmuş ama sadece konsalizasyon yapılmış. Başkanımız Ali Koç’un desteği ile 1.5 aydan kısa bir sürede dün itibarıyla 200 milyonun üzerinde borç ödedik. Şu an sporcularımıza ve çalışan personelimize hiçbir borcumuz yok. Bankalara ve finans kuruluşlarına ödeme talimatları da gitti. Büyük bir borç ödedik ama buna devam etmemiz gerekiyor. Bu borçların ne başkanımızın tek başına, ne de bizim üstesinden gelmemiz mümkün değil. Çok zor bir yoldayız ve camiamızın desteğini bekliyoruz. Bunun üstesinden ancak bu şekilde geliriz.



Tribün gelirleri, loca gelirleri, yayın gelirleri, Spor Toto gelirleri, Fenerium gelirleri ve muhtelif reklam gelirlerinde 1,36 milyar TL temlik bulunuyor. 2018-2019 sezonunda elde edilmesi planlanan 400 milyon TL’lik geliri, bu temlikler nedeniyle kullanamayacağız. Finansal kurumlara 1.77 milyar TL borç var ve bunların yıllık 450 milyon TL faizi var. 31 Mayıs itibarıyla toplam borç 3.2 milyar TL. 2018-2019 sezonunda öngörülen toplam faaliyet giderleri 900 milyon TL. Birikmiş olan sorun 3.2 milyar TL. Bunu taşımakla yükümlüyüz ama bizim de aynı zamanda yaşamamız gerekiyor. Bu sene en azından 900 milyon TL kaynak bulmamız gerekiyor. Bu durumda da toplam yükümlülük 4.1 milyar TL. Ama siz camia olarak bizlere güvenin, biz de taraftara ve sizlere güvenelim. Bunların altından kalkacağız, merak etmeyin’’ dedi.