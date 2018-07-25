(Görüntülü) Burdurlu kick boksçular madalyayla döndü

Mesut MADAN BURDUR, () - Burdurlu kick boksçular Türkiye Şampiyonası'ndan 1 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 2 üçüncülükle döndü. Burdur'dan 11 kick boksçu Elazığ'da 3- 11 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve yaklaşık 3 bin 900 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti. Turnuvada Davut Kaya 79 kilo point fighting genç erkeklerde Türkiye şampiyonu, Gökçenur Tarhan artı 70 kilo light contact ve K-1 contact büyük bayanlar Türkiye ikincisi, Zeynep Gültekin 56 kilo full contact büyük bayanlar Türkiye ikincisi, kick light büyük bayanlar Türkiye üçüncüsü, Elif Aynur 65 kilo light contact büyük bayanlar Türkiye ikincisi, Mehmet Kılıç 52 kilo point fighting yıldız erkekler Türkiye üçüncüsü oldu. Kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç, Şampiyonaya 81 ilden 3 bin 900'e yakın sporcu katıldı. Burdur olarak 11 sporcuyla katıldık ve bir Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü elde ettik. Sporcularımı başarılarından dolayı kutluyorum dedi. 79 kilo point fighting branşında genç erkeklerde Türkiye şampiyonu olan Davut Kaya, 4 yıldır kick boks sporuyla uğraşıyorum. Daha önce de birçok derecelerim vardı. İlk defa Türkiye şampiyonu oldum. Çok çalıştım. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek. Desteklerinden dolayı aileme ve hocam Deniz Sögü Koç'a çok teşekkür ederim diye konuştu. K-1 contact büyük bayanlarda Türkiye ikincisi olan Gökçenur Tarhan da Antrenörüm desteğiyle bu yıl ilk defa K-1 branşında yarıştım. Rakibim profesyonel sporcuydu. Onunla maç yapmak benim için gurur vericiydi. Devamını getireceğime inanıyorum dedi.