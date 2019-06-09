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(Görüntülü) Burak Yılmaz: Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu

"Gollerimle, oyunumla, mücadelemle takımıma destek veremeye çalışıyorum" Olgucan KALKAN - Tolga YANIK / KONYA () - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Fransa'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'ın tecrübeli...

"Gollerimle, oyunumla, mücadelemle takımıma destek veremeye çalışıyorum"


Olgucan KALKAN - Tolga YANIK / KONYA () - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Fransa'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Burak Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına maçta yarattıkları ambiyans için Konya halkına teşekkür ederek başlayan Burak Yılmaz, "Öncelikle Konya halkına çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel desteklediler. Galip gelmek, bugün bizim için çok güzel bir duygu. Karşımızda dünyanın en iyi takımı, en iyi oyuncuları var. Bunu kabul edip, saygı duyuyoruz ama üzerimizde A Milli Takım forması var. Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. Çok değerli oyuncularımız var. Dünyanın en iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Dünyanın en iyi takımlarının istediği oyuncularımız var. Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Kendilerini hangi seviyede görmelerini gösterecekti bu maç. Ben hangi seviyede olduklarını gördüklerini düşünüyorum. Böyle zor dönemlerde, ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"GOLLERİMLE, OYUNUMLA, MÜCADELEMLE TAKIMIMA DESTEK VEREMEYE ÇALIŞIYORUM"

Basın toplantısında Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın kendisi için yaptığı övgü kendisine sorulan tecrübeli golcü Deschamps'a teşekkür ederek, "Takımıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Gollerimle, oyunumla, mücadelemle her arkadaşım gibi takımıma destek veremeye çalışıyorum. Eğer bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

 

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