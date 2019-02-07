(Görüntülü) Bülent Korkmaz: "Kazanarak Antalya'ya döneceğiz"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Rize maçını eksik de olsa çıkıp oynayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip, kazanarak Antalya'ya döneceğiz" dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, geçen hafta Beşiktaş'a karşı skor olarak ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi. Maçın pozitif yönünden bakıldığında ilk yarının 30 dakikası, ikinci yarının 20 dakikası iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini aktaran Korkmaz, bir sezon boyunca yaşanmayan talihsizlikleri, bireysel hataları tek maçta gördüklerini söyledi. "SIKINTIMIZ EKSİK, CEZALI OYUNCU" Çaykur Rizespor karşısında zor bir maç oynayacaklarını anlatan Korkmaz, "Bu hafta formda takıma karşı oynayacağız. Bu periyotta kaybetmeden kazanarak maçı bitirmemiz lazım. Sakat olan Celustka, cezalı Doukara var. Maalesef her hafta sakat ya da cezalı oyuncumuz oluyor. İnşallah gelecek haftalarda sakat cezalı olmadan maça çıkarız. Diego geri döndü. Cissokho'nun kadro dışı kalması idari karardı. Rize maçını eksik de olsa çıkıp, oynayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip kazanarak Antalya'ya döneceğiz. Sıkıntımız eksik cezalı oyuncudan dolayı kadro eksikliği" diye konuştu. TARIK'A ÖVGÜ Fredy, Amilton'un performansının beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Korkmaz, yeni transferlerin takıma daha fazla katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Tarık Çamdal'ın takımla antrenmanlara başladığını anlatan Korkmaz, "Ekstra antrenman da yapıyor. İki haftalık bir programa tabi tutacağız. Bireysel olarak iyi çalışmış. Fiziksel olarak test ettiğimizde fazla eksiği yok. Koordinasyonunu iki haftada sağlarsa takımla oynayabilir" dedi. "HEDEFİMİZ 41 PUAN" Ligin ikinci yarısındaki karşılaşmalarda 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldıklarına değinen Korkmaz, "İkinci yarıda düşündüğümüz performansı alamadık. Önümüzde 14 maç var. Bizim ilk hedefimiz 41 puanı bulmak, ne kadar erken olursa rahat ederiz. Bu periyotta üç maçtan alacağımız galibiyetlerle başta beni takımı, şehri çok rahatlatacağız" diye konuştu. "BEN KENDİME, BU TAKIMA İNANAN GÜVENEN BİRİYİM" Takımın kazanamamasından dolayı kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Korkmaz, şunları söyledi: "Üzücü ama benim açımdan üzücü değil. Ben kendime, bu takıma inanan, güvenen biriyim. Mağlubiyet olduğu zaman teknik direktör eleştirisi normal. Benim için önemli olan maçtan sonra taraftarın takıma oyunculara sahip çıkması beni çok sevindirdi. Gerçekten önemliydi. Oyuncularımla ilgili eleştiri gelmesin, eleştiri bana gelsin sorun değil. Ben bu yükü kaldırabilecek karakterdeyim, güçteyim. Teknik direktör olduğunuz zaman eleştirilmemiz normal ancak bu eleştiri saygı çerçevesinde eleştiri olacak tabi." Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, antrenmanda taktik çalıştı.