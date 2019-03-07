Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

(Görüntülü) Bülent Korkmaz Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir

Tolga YILDIRIMANTALYA, () - ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray karşısında zor bir maç oynayacaklarını belirterek, Kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Her teknik direktör kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi...

Tolga YILDIRIMANTALYA, () -
ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray karşısında zor bir maç oynayacaklarını belirterek, Kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Her teknik direktör kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir dedi.
Bülent Korkmaz, MKE Ankaragücü maçını kaybettiklerine üzüldüklerini söyledi. Maçtan sonra MKE Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüsün kaza yapmasıyla 2 gencin hayatını kaybettiğini anlatan Korkmaz, MKE Ankaragücü taraftarına başsağlığı diledi. Korkmaz ayrıca, başta eşi olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. MKE Ankaragücü mağlubiyetinin üzüntüsünü atmak zorunda olduklarını vurgulayan Korkmaz, Galatasaray deplasmanında zor bir karşılaşma oynayacaklarına değindi.
Galatasaray maçı hazırlılarına başladıklarını, taktik ve analiz çalışmasını sürdürdüklerini anlatan Korkmaz, Ligde 3 haftalık aradan önce 2 maç kaldı. İki maçta da maksimum puan almak istiyoruz. Galatasaray karşısında çok koşan, mücadele eden, takım halinde oynamak zorundayız. Deplasmanda bunu yapıyoruz. Sonuçlara da yansıyor. Aynı şekilde oynarsak istediğimiz gibi olacağını düşünüyorum diye konuştu.
Gazetecilerin Galatasaray karşısında istediğiniz sonuç nedir sorusuna Korkmaz, Kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Bu ikisi de bizim için önemli. Her teknik direktör maç ne olursa olsun kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328