(Görüntülü) Bu turnuvada amaç gol atmak değil

ANTALYA, () - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle başlayan ve 15 ülkeden takımların mücadelede ettiği Avrupa Hoşgörü için Sokak Futbolu Şampiyonası, futbola ilişkin tüm bilinenleri alt üst ediyor. Ezici galibiyet, sert futbol gibi terimlerin yerinin olmadığı turnuvada, atılan golün dahi önemi yok. Takımların galip gelebilmek için 6 puanlık fair play puanını koruması gerekiyor. Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (LİDOSK) 'Fair Play For Life' projesi kapsamında düzenlenen Avrupa Hoşgörü İçin Sokak Futbolu Şampiyonası, Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle başladı. Muratpaşa Kent Meydanı'nda 3 ayrı sahada devam eden turnuvaya, 15 ülkeden takımlar katılıyor. Turnuvanın şampiyonu 27 Nisan Cumartesi oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. 'FUTBOL BİR ARAÇ' LİDOSK Başkanı Osman Pişirici, Hoşgörü için Sokak Futbolu projesinin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirterek, “Burada futbol bir araç. Fair play'i insanlara benimsetmek, önyargıları yıkıp insanların bir arada olmak, tokalaşmak, yardımlaşmak zorunda olduklarını içselleştirebilecekleri bir etkinlik" dedi. Hoşgörü için Sokak Futbolu Turnuvası'nın geçen yıl Antalya'da yerel olarak yapıldığını belirten Pişirici, bu yıl ilk kez Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle uluslararası boyutta gerçekleştiğini aktardı. FAIR PLAY ÜZERİNE KURULU Avrupa Hoşgörü için Sokak Futbol Turnuvası'nda karşılaşmalar 3 dakika sürüyor. 10 metre genişliğinde 15 metre uzunluğunda bir sahada 3'erli takımlar halinde oynanan karşılaşmada kaleler ise 2 metre uzunluğa ve 1 metre yüksekliğe sahip. Turnuvada her takım maça 6 fair play puanıyla başlıyor. Karşılaşmanın başında kaptanlar el sıkışmazsa, oyuncular maç içinde birbirine bağırırsa, faul yapılırsa ya da hakemi kandırmaya yönelik hareketlerde bulunursa fair play puanından düşülüyor. Paslaşmamanın, kaleden kale gol atmanın da yasak olduğu turnuvada taraftarların sportmenlik dışı davranışları, takımlarının turnuvadan ihracıyla sonuçlanabiliyor. Karşılaşmada atılan goller ise ancak fair play puanlarının eşitliği durumunda devreye giriyor.