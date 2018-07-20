(Görüntülü) “Bu sene Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın kayıtları 27 dakika bitti”

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, () - BU sene 30’uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na rekor katılım oldu. Hem yurt içinden hem yurt dışından binlerce kişinin kayıt yaptırdığı ve 22 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek olan yarışta bin 200 Türk, bin 200 yabancı sporcu yer alacak. Yarışma ile ilgili bugün gerçekleşen basın toplantısında konuşan Nihat Usta, “4 Ocak saat 01.30’da açılan kayıt sisteminde 27 dakika sonra bütün yabancı kayıtları doldu. Rusya’dan 440 ve Ukrayna’dan 430 kişi ile rekor katılıma ulaştık” dedi. Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından ‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’ seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl 22 Temmuz Pazar günü yapılacak. 55 ülkeden yüzücülerin yer alacağı organizasyonun basın toplantısına Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Boğaziçi Komitesi Başkanı Nihat Usta, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka & Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar ve Ocean Recovery Alliance kurucusu Doug Woodring katıldı. “TÜRKİYE İLE BERABER 55 ÜLKE YARIŞACAK” Kayıtların 4 Ocak 01.30’da TMOK’un internet sitesi üzerinden açıldığını ifade eden Nihat Usta, “Başlangıçtan 27 dakika sonra bütün yabancı kayıtlar kapandı çünkü bin 200 kişilik kontenjan doldu. Katılım olarak birinci sırada Rusya 440 kişi, ikinci sırada Ukrayna 430 kişi ve üçüncü sırada Britanya Birleşik Krallık'tan 143 kişi var. Türkiye ile beraber 55 ülke yarışacak” dedi. Yarışı bu yıl ‘sağlık için spor, yaşam için çevre’ sloganıyla organize ettiklerini dile getiren Usta, “Özellikle bazı ürünlerin toplanıp tekrar kullanımına yönelik bir projeyi başlatmış oluyoruz. Ve bu yönüyle TMOK dünyada ilk defa böyle bir organizasyonda bu mesajı vermiş olacak” şeklinde konuştu. “GÜVENLİĞİ SAĞLADIKÇA SAYIYI ARTTIRIYORUZ” Bu sene her alanda daha kalabalık olduklarını ifade eden Usta, “Yarışçı sayımızı bıraksak 2 bin 400’e değil 5 bine çıkardı. Ama önemli olan o 5 bin kişinin güvenliğini sağlamak. Biz adım adım güvenliği sağladıkça sayıyı arttırıyoruz. Sonuçta yüzenlerin gerek sualtında, gerek su üstünde gerekse havada güvenliğine yönelik önlemler almak zorundasınız” dedi. “64 YARIŞÇIDAN 2 BİN 400 YARIŞÇIYA ULAŞTIK” Samsung çalışanlarından oluşan Mavi Kulaçlar ekibinin de yüzme yarışına katılacağını dile getiren Barış Gökpınar, “55 ülkede ilgiyle izlenen bu yarışın destekçisi olmaktan dolayı hem gurur hem mutluluk duyuyoruz. Bundan 30 sene önce sadece 64 yarışçının katıldığı bir başlangıçtan sonra bu sene binlerce başvuru oldu. 64 yarışçıdan 2 bin 400 yarışçıya geldiğimiz bir yolculuk oldu bu. Yarışın sonunu biz de heyecanla bekliyoruz” şeklinde konuştu. Yarış heyecanının kendileri için cumartesi sabahı başlayacağını ifade eden Gökpınar, “Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda bütün gün çeşitli etkinlikler ve gösteriler olacak. Mesela saat 14.00’de Show Swim gösterisi olacak. Geçen 30 yıl boyunca yarışa en çok katılan yerli ve yabancı 4 yarışçı bir gösteri düzenleyecek” dedi. “FESTİVAL HAVASINDA BİR GÜN GEÇİRECEĞİZ” Parkın içerisinde Samsung’un da pek çok deneyim alanı olacağını ifade eden Gökpınar, ”Özellikle yeni teknolojik ürünlerimizi deneyimlemek isteyen bütün katılımcılarımıza keyifli deneyimler yaşatacağız. Ufak sürprizlerimiz de olacak. Festival havasında bir gün geçireceğiz” dedi. EN FAZLA KATILIM SAĞLAYAN YÜZÜCÜLERE ÖDÜL VERİLDİ Düzenlenen basın toplantısın sonunda Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na en fazla katılım gösteren Nazan Göğen, Levent Aksüt ve Ignat Kazmalı'ya ödülleri takdim edildi. BU SENENİN ONUR KONUKLARI Spor kariyeri boyunca 5 kez Olimpiyat Oyunları’nda yarışmış, toplam 7 olimpiyat madalyası kazanmış olan Zimbabweli yüzücü Kirsty Coventry ve 1 olimpiyat altın madalyası, 35 dünya rekoru ve 10 dünya şampiyonluğu ile dünyanın en iyi sırıkla atlamacılarından biri olan Sergey Bubka da 22 Temmuz Pazar günü İstanbul Boğazı’ndaki yarışta onur konuğu olarak yer alacak.