(Görüntülü) Borg: "Burada işimiz çok zor"

Odmar Faerö: "Güzel bir atmosferde oynayacağız" Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak B36 Torshavn'da teknik direktör Jakup A Borg ve futbolcu Odmar Faerö, Vodafone Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Borg, ilk maçta 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "İlk maçtaki skora göre burada işimiz çok zor. Beşiktaş çok iyi bir takım" dedi. Böyle büyük takımlara karşı bir deneyimleri olmadığını söyleyen A Borg, "Daha önce böyle büyük bir takımla oynamamıştık. Bu harika bir şey, keyfini çıkaracağız" ifadelerini kullandı. B36 Torshavnlı futbolcu Odmar Faerö ise güzel bir atmosferde maça çıkacaklarını söyledi. Faerö, "Beşiktaş'ta uluslararası deneyime sahip oyuncular var. Güzel bir atmosferde oynayacağız. Ancak biz buna milli maçlarda alıştık" dedi. Öte yandan Faroe Adaları ekibi, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.