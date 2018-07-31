(Görüntülü) Boluspor, sezona kayıpsız başlamak istiyor

Murat KÜÇÜK / BOLU () - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, “Kafamızda bir 11 oluştu. Osmanlıspor’la da aynı yerde kamp yaptığımızdan dolayı fazlasıyla izleyebildik. Ona göre bir takım çıkarıp ilk haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz” dedi. Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde Sait Karafırtınalar yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik ve teknik ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Sait Karafırtınalar, “Perşembe günü bir hazırlık maçı oynayacağız. Daha sonra Pazar günü izin verip maç haftasına gireceğiz. Takım fizik kalite olarak istediğimiz seviyelere gelmek üzere. Oynadığımız maçlarda bunu gösteriyoruz. Hazırlık maçlarında her hafta üzerine biraz daha koyarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tam ideal kadrolarla mücadele etmesek de herkese şans vermeye çalışıyoruz. Kafamızda bir 11 oluştu. Osmanlıspor’la da aynı yerde kamp yaptığımızdan dolayı fazlasıyla izleyebildik. Ona göre bir takım çıkarıp ilk haftayı kayıpsız geçirmek istiyoruz” dedi. Karafırtınalar, transfer konusuyla ilgili olarak da Kamerunlu futbolcu Franck Etoundi ile bir protokol olduğunu ve vize probleminin halledileceğini belirterek, bir tane de stoper alarak transferi bitireceklerini söyledi.