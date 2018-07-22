(Görüntülü) Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı -1

Erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç birinci geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Tarihi bir ana şahitlik ettik

Kötülükleri sporun barış vizyonuyla alaşağı edeceğiz

Selin GÜRSEL - Özgür KUMANOVALI İSTANBUL, ()

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Genel klasmanda erkeklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğukan Ulaç, Kadınlar kategorisinde ise Türk yüzücü Hilal Zeynep Saraç birinci oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen ve Anadolu Yakası'ndaki Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son buldu. Yaklaşık 6.5 kilometrelik yarışa 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.

ERKEKLERDE DOĞUKAN ULAÇ BİRİNCİ OLDU

Genel klasmanda erkeklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. O'nu 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle Türk yüzücü Erge Can Gezmiş ve 47 dakika 41 saniyelik derecesiyle ABD'den Alexander Kostich takip etti.

HİLAL ZEYNEP SARAÇ, KADINLARDA BİRİNCİ TAMAMLADI

Kadınlar kategorisinde ise Türk yüzücü Hilal Zeynep Saraç, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle parkuru ilk sırada bitirdi. Türk yüzücü Buse Topçu 50 dakika 40 saniye ile ikinci olurken, O'nu 50 dakika 50 saniye ile ABD'li Amy Dantzler takip etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Uğur Erdener takdim etti.

SPOR BAKANI KASAPOĞLU TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK ETTİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarışın ardından basın mensuplarına konuştu.

Dünyada iki kıta arasında yapılan tek etkinlik konumundaki organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, Türkiyemiz ve İstanbulumuz adına güzel bir gün yaşadık. 2419 sporcunun katılımıyla güzel bir yüzme şampiyonası gerçekleştirildi. Tarihi bir ana şahitlik ettik. Çok şükür sağlıklı ve güzel bir şekilde tamamlandı. Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum dedi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin spor altyapısı itibarıyla büyük yatırımlar yapan bir ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, Yeni spor tesislerine sahibiz. İnşallah bu tesisleri en güzel şekilde değerlendirmek ve halkımızın hizmetine açmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Sporun yaygınlaştığı, herkesin spora erişiminin ve spor kültürünün bir hayat anlayışı olduğu bir politikayla ülkemizin gençlerini ve kendini genç hisseden herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Zihnen ve bedenen sağlıklı olmanın yolu spor kültürünü bulundurmaktan geçiyor. Halkımızın da bu organizasyona teveccühü bize ümit veriyor. İnşallah bu organizasyonların daha da artmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir medeniyet olduğunu sözlerine ekleyen Kasapoğlu, Bugün 50'den fazla ülkenin sporcusunu bir araya getirdi. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin sporun birleştirici yanı bu. Ülke olarak sporun gücüyle başta uyuşturucu ve terör olmak üzere tüm kötülüklerin üstüne gideceğiz. Kötülükleri sporun barış vizyonuyla alaşağı edeceğiz şeklinde konuştu.