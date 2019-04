(Görüntülü) Birevim Elazığspor - Osmanlıspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Birevim Elazığspor, Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.



Birevim Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle alttan kurtulmamız adına çok önemliydi. Maçta golü de bulduk. Golü bulduktan sonra skoru korumaya çalıştık. Nitekim 84'üncü dakikaya kadar kalemizi gole kapattık. Ancak bu dakikada oyuncularımızın konsantrasyon kaybı ile gölü yedik. Son 6 dakikayı iyi geçirmedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.



OSMANLISPOR CEPHESİ



Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Her iki taraf açısından da çok önemli bir maçtı. Bizim son haftalarda aldığımız mağlubiyetler aşağılara düşmemize neden olmuştu. Hafta sonu oynanacak diğer maçlar ile belki ilk 6 dışında kalabilirdik. O yüzden riskli bir maçtı. Elazığ adına da çok önemliydi. Onların da puana ihtiyacı vardı. Bıçak sırtı maç oldu. Maçın genelinde futbol adına her şeyi yapan bizdik. Yüzde 80 topa sahip olan bizdik. Bu da ne kadar doğru oynadığımızı gösteriyor. İlk yarı kaçırdığımız goller rakibin direncini artırdı. Komik bir penaltıyla mağlup duruma düştük. Ancak daha sonra ciddi bir reaksiyon gösterdik. Sonunda yüzde yüz hak ettiğimizi bir galibiyet aldık. Takımların kaderini ilgilendiren önemli maçlar oynuyoruz. MHK'nın atadığı hakemlere dikkat etmesi lazım. Kalburüstü ve daha iyi hakemleri üstteki takımlara gönderiyorlar yetersiz hakemleri de bize gönderiyorlar. Neyin amacındasınız? Biz burada ter akıtıyoruz. Bize yeteriz ve basiretsiz hakemler verilmesin. Yazık günah. Biz çok zorluk çektik bu noktalara gelebilmek için. Lütfen herkes dikkat etsin artık. Bu kadar komedi bu kadar rezillik olmaz."