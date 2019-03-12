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(Görüntülü) Binali Kartal'dan Hakkari'de çocuklara futbol topu jesti 

Futbol hakemliğini bıraktıktan sonra camianın içinde kalan ve hizmetler vermeye devam eden spor adamı Binali Kartal, yardıma ve ilgiye muhtaç çocuklara futbol topu ve forma hediye ediyor.  Hakemliği bırakmasına rağmen zaman zaman çeşitli...

Futbol hakemliğini bıraktıktan sonra camianın içinde kalan ve hizmetler vermeye devam eden spor adamı Binali Kartal, yardıma ve ilgiye muhtaç çocuklara futbol topu ve forma hediye ediyor. 

Hakemliği bırakmasına rağmen zaman zaman çeşitli projelerde final maçları yöneten Binali Kartal bu maçların toplarını saklayarak ihtiyacı olan çocukların kullanımın sunuyor.

İdare ettiği maçlarda biriktiği top ve formaları son olarak Hakkari Kırıkdağ Köyü Okuluna bağışlayan Kartal, "Geçmişte biriktirdiğim toplar ve İstanbul'da sosyal projelerde idare ettiğim final maçlarında aldığım topları Anadolu'da gittiğimiz yerlerde çocuklara hediye ediyorum. Son olarak Kırıkdağ Köyü'nde öğretmenlik yapan bölgesel hakem Olcay Yıldırım'ın okulundaki çocuklara futbol topu ve forma hediye ettim. Oradaki çocukların sevinci tarif edilmezdi. Maddi değeri yok ama manevi değeri yüksek diye düşünüyorum. Gençleri teşvik etmek amacıyla bu geleneğim devam edecek" şeklinde konuştu.

Öte yandan Hakkarigücü-Fatih Vatanspor arasında oynanan Kadınlar 1'inci Lig müsabakasını da izleyen Binali Kartal ve beraberindekiler sıra dışı bir gün yaşadı. Hakkari Stadı'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, karlı dağların  eteğinde 1700 rakımda olmasına rağmen sıcak atmosferde bir müsabaka yaşandığını belirten Kartal, "Mücadeleyi Hakkarigücü 4-1 kazandı. Burada spora ve özellikle futbola büyük sevgi var. Hakkari halkı Fatih Vatanspor takımını baştan sona kadar çok güzel ağırlayıp güzel bir  misafirperverlik gösterdiler" dedi.

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