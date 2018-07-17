Siyamend KAÇMAZ - MOSKOVA / Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, FIFA Dünya Kupası finali için geldiği Moskova'da soluğu Türk şefin yanında aldı. Türkiye'yi ve yemeklerini çok özlediğini belirten Bilic, Rusya'da nam salan ünlü etçi Erdal Şef'in elinden yemek yerken, Türkiye'de en çok Türk insanını özlediğini söyledi. "Türkçe bildiğin kelimeler var mı?" sorusuna ise Hırvat teknik adam, "Beşiktaş" yanıtını verdi.
(Görüntülü) Bilic'in Beşiktaş ve Türkiye özlemi
Siyamend KAÇMAZ - MOSKOVA / Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, FIFA Dünya Kupası finali için geldiği Moskova'da soluğu Türk şefin yanında aldı. Türkiye'yi ve yemeklerini çok özlediğini belirten Bilic, Rusya'da...
17 Temmuz 2018 Salı 09:45
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