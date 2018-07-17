(Görüntülü) Bilic'in Beşiktaş ve Türkiye özlemi

Siyamend KAÇMAZ - MOSKOVA / Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, FIFA Dünya Kupası finali için geldiği Moskova'da soluğu Türk şefin yanında aldı. Türkiye'yi ve yemeklerini çok özlediğini belirten Bilic, Rusya'da nam salan ünlü etçi Erdal Şef'in elinden yemek yerken, Türkiye'de en çok Türk insanını özlediğini söyledi. "Türkçe bildiğin kelimeler var mı?" sorusuna ise Hırvat teknik adam, "Beşiktaş" yanıtını verdi.