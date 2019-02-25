Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'ın çevresinde toplanıyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesinde stadın girişleri açılırken, Dolmabahçe'de toplanan siyah beyazlı taraftarlar stada giriş yapmaya başladı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlar eşliğinde maç saatini bekliyor.
(Görüntülü) Beşiktaşlı taraftarlar derbi maçı bekliyor
Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'ın çevresinde toplanıyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele...
25 Şubat 2019 Pazartesi 19:29
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