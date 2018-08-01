(Görüntülü) Beşiktaş'ta yeni transferler imzaladı (2)

Fikret Orman: "Daha genç oyuncularımızı aramıza katmaya çalışıyoruz" Enzo Roco: "Medel kilit bir isim" Umut Nayir: "Köklü ve büyük bir camiaya geldiğimizin farkındayız" Dorukhan Toköz: "Çok çalışıp formayı kapmak için elimden geleni yapacağım" Güven Yalçın: "En iyisini yapmaya çalışacağım" Serhan TÜRK / İSTANBUL, () Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da katıldı. Tek tek yeni transferlere "hoş geldin" diyen Başkan Fikret Orman, "Mehmet Umut Nayir çok iyi bir Beşiktaşlı. Transferinde Beşiktaş sevgisi önem arz etti. Osmanlıspor ile karşılıklı anlaşarak çözüldü. Çok iyi bir oyuncu kazandığımızı düşünüyorum. 25 yaşında, 4 senelik sözleşme imza attı. Beşiktaş ailesine hoş geldin diyorum" dedi. Dorukhan Toköz'e de hoş geldin diyen Orman, "Çok önceden izlediğimiz bir oyuncu. İstikbal vadeden bir oyuncu. 22 yaşında, 3 yıllık sözleşme imzaladık. Çok çabuk adapte oldu" diye konuştu. Enzo Roco transferinde Medel'in önerini dinlediklerini ifade eden Fikret Orman, "25 yaşında, 2'nci Şilili oyuncumuz. Transferinden dolayı çok mutluyuz. 3 yıllık sözleşme imzaladık. Medel ile beraber Şili Milli Takımı'nda da oynuyor. Oyunculara ve karakterlerine güvendiğimiz için Medel'in fikrini çok önemsedi. Mutlu günler diliyorum, hoş geldin diyorum" diye konuştu. "DAHA GENÇ OYUNCULARIMIZI ARAMIZA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ" Takımı uzun vadede gençleştirmek istediklerine vurgu yapan Orman, "Bizim UEFA ile 3 senelik anlaşmamız vardı. Satmadan almak mümkün değildi. Anlaşma bitti. Böyle bir zorunluluğumuz yok. UEFA'nın kuralları içinde kulüpler kar etmeli. Biz de öyle düşünüyoruz. Futbol kadromuz yaşlanmaya başlamıştı. Satmadan alamama nedeniyle elimizdeki bütçeler yüzünden tecrübeli isimleri aldık. Yavaş yavaş gençleştireceğiz. Ayrılan oyuncular da yaşlı oyuncular. Daha genç oyuncularımızı aramıza katmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. ROCO: "MEDEL KİLİT BİR İSİM" Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Roco da, siyah beyazlı ekibe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Başkan, yönetim kurulu ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Heyecanlıyım ve çok mutluyum. Çimlere basmak için sabırsızlanıyorum. Umarım güzel şeyler başarırız. 45 gün önce son maçımı oynadım. Hazırlıklarıma devam ettim. Rekabete hazırım. Pozisyonumdaki oyuncular dünya çapında. Şili Milli Takımı'ndaki tecrübemle yarar sağlayabilirim. Medel'i çok iyi tanıyoruz. Uzun zamandır ben de onu tanıyorum. Ne pozisyonda oynarsa oynasın bütün takıma, taraftara güven veren birisi. Kilit bir isim. Çalışkan ve hava toplarında etkili bir oyuncuyum. Takım oyuncusuyum. Burada olmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu. YALÇIN: "EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM" Siyah-Beyazlı ekibin Bayern Leverkusen takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın ise, "Türkçe öğreniyorum. İmza attığım için memnunum. Bu takımda güzel işler yapacağıma inanıyorum. Takımdaki bütün ağabeylerimi örnek alıyorum. Oğuzhan ağabey de genç yaşta geldi. İyi yol aldı. Bende o yoldan gitmek, onlardan olmak istiyorum. En iyisini yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu. UMUT NAYİR: "KÖKLÜ VE BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ" Köklü ve büyük bir camiaya geldiklerinin farkında olduğunu ifade eden Umut Nayir da, "Büyük isimler burada oynadı. Bizim amacımız da şampiyon kadrolara ismimizi yazdırmak istiyorum. Cenk Tosun, 3 senede inanılmaz yol aldı. Milli takımın tartışmasız santrforu. Premier Lig'de mücadele ediyor. İlhan Mansız, Cenk Tosun ve diğer örnekler var. Onlardan bir şey çıkararak kendi hikayemi yazmak, üzerine koyarak ilerlemek istiyorum. İlhan hocayla ekstra idman yaptıkça benim için büyük fayda olacak. Sezon içinde de çalışmaya devam edeceğiz. Basketbol oynamamın da pozisyon alma ve sıçrama konusunda bana katkıları oldu. Baba Hakkı da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş. Öyle bir efsane ile özdeşleşmek benim için önemli. 2011 girişliyim. Derslere katılamıyorum. Ankara'dan İstanbul'a yatay geçiş yaparak bir kapı aralamak ve örnek olmak istiyorum" dedi. TOKÖZ: "ÇOK ÇALIŞIP FORMAYI KAPMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM" Beşiktaş'a transfer olduğu için büyük bir mutuluk yaşadığına vurgu yapan Toköz, "Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu kulübe layık olmak için elimden geleni yapacağım. Şenol Hoca gençlere önem veriyor ve bizi özel çalıştırıyor. Daha çok çalışıp formayı kapmak için elimden geleni yapacağım. Yoğun kamp dönemi geçirdik. Hem orta saha hem de sağ bek oynadım. Esas mevkiim orta saha. Pozisyon bilgimi geliştirip sağ bek oynayabilirim" ifadelerini kullandı.