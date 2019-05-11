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(Görüntülü) Beşiktaş'ta mali genel kurul gergin geçiyor

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde devam ediyor. Mali kongrede söz alan başkan adayı Hürser Tekinoktay konuşmasına salonda olan gerçek...

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde devam ediyor. Mali kongrede söz alan başkan adayı Hürser Tekinoktay konuşmasına salonda olan gerçek Beşiktaşlıları selamlıyorum diye başlayınca gergin anlar yaşandı. Protestoların yaşanması üzerine Kongre Divan Başkanı Atıf Keçeçi; Tekinoktay'a, "Burada herkes gerçek Beşiktaşlı." sözleriyle müdahale etti. Daha sonra Hürser Tekinoktay, salonda Beşiktaşlı olmayan kişilerin bulunduğunu ve bunları tespit ettiklerini ifade ederek, metal-iş sendikası üyesi ve başka takım taraftarlarının bulunduğu iddia edilen kişilerin olduğu kısmı işaret ederek lütfen dışarı çıkınız dedi. Kongre üyeleri Tekinoktay'ın sözlerinin ardından işaret ettiği bölgeye akın ederek orada oturan kişilerin salondan çıkartılmasını istedi. Ortam bir hayli gerilince Fikret Orman, kürsüye çıkarak üyelerden sakin olmasını istedi. Bu esnada Hürser Tekinoktay'ın konuşması devam ederken salondan elektrikler de kesildi. Yaklaşık 7-8 dakika sonra jeneratörlerin bir kısmının devreye girmesiyle Hürser Tekinoktay, kendine ayrılan sürenin sadece 2 dakikasını kullanarak konuşmasını tamamladı. Grubun salon dışına çıkartılmasıyla birlikte olaylar sakinleşti. 

Öte yandan Tekinoktay'ın ardından söz alan Nazmi Koca konuşması sırasında kendisine müdahalede bulunan bir üyeye, "Oraya gelir sana bir kafa atarsam görürsün" demesi de dikkat çekti. Mali kongre üyelerin konuşmasıyla devam ediyor. 

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