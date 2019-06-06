Ali DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Mican, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum" dedi. Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
(Görüntülü) Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı
Ali DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı....
06 Haziran 2019 Perşembe 12:42
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