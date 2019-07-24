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(Görüntülü) Beşiktaş ikinci etap kampı için Avusturya'da

Taraftarlardan Orhan Ak'a tepki   Ali DANAŞ - SALZBURG /   Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da yapan Beşiktaş, ikinci etap kampı için Avusturya'ya geldi. Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan...

Taraftarlardan Orhan Ak'a tepki


 

Ali DANAŞ - SALZBURG /


 

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da yapan Beşiktaş, ikinci etap kampı için Avusturya'ya geldi.

Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla 2 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Salzburg W.A Mozart Havaalanı'na indi. Kafile pasaport kontrolünün ardından 1.5 saatlik karayolu ile kamp yapacağı Saalfelden kasabasına hareket etti. Beşiktaş'ta yöneticiler Umut Güner ve Ahmet Kavalcı da takımla beraber Salzburg'a geldi.

Beşiktaş'ı havaalanında karşılayan az sayıdaki taraftar futbolcuları tezahüratlarla karşılarken, en büyük ilgiyi Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz ve Abdullah Avcı'ya gösterdi.

TARAFTARLARDAN ORHAN AK'A TEPKİ

Bu arada bir kadın taraftar, havalimanından çıkıp otobüse binmek üzere olan yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepki gösterdi. Tepkiyi fark eden güvenlik görevlileri de kadın taraftarı uyararak otobüsten uzaklaştırdı.

Bu arada Başkan Fikret Orman, daha önce de yaşanan taraftar tepkileriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Orhan Ak'a sahip çıkarak, "Bugüne kadar Beşiktaş'ı kişiler ve bireyler üzerinden konuşmadım. Abdullah hocamız 8 kişilik ekiple geldi. Çok iyi hava yakaladık. Geçen sezon statta, sahada, yönetimsel olarak kötü bir sınav verdik. Gülelim ve güzel şeylerden konuşalım. Şampiyonluk için iddialıyız. Kenetlenelim ve takıma sahip çıkalım. İnşallah Beşiktaş'ı bu sezon çok mutlu edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İLK İDMAN BUGÜN

Saalfelden'deki ilk idmanını bu akşam gerçekleştirecek olan siyah beyazlılar kamp boyunca Eibar, Apollon Larisas, Udinese ve Brescia ile hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş'ın Avusturya kafilesinde A Takım seviyesinde 22 futbolcu ile altyapıdan 5 oyuncu bulunuyor. Kafilede ayrıca Ekim ayında profesyonel sözleşme imzalanması beklenen ve şimdilik deneme amaçlı kadroya alındığı açıklanan 17 yaşındaki Ajdin Hasic de bulunuyor.

 

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