İbrahim YILDIZ - İSTANBUL, () Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında B36 Torshavn takımıyla deplasmanda oynayacağı maç için Faroe Adaları'na gitti. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Faroe Adaları'na giden Siyah-beyazlı kafilede, Portekiz Milli Takımı'ndan yeni dönen oyuncular Ricardo Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra Hırvatistan ile Dünya Kupası finalinde forma giyen Domagoj Vida yer almadı. Beşiktaş'ın 20 kişilik B36 Torshavn maçı kadrosunda yer alan isimler şu şekilde: "Tolga Zengin, Utku Yuvakıran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Medel, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Caner Erkin, Adriano, Tolgay Arslan, Dorukhan Toköz, Orkan Çınar, Lens, Babel, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Negredo, Vagner Love, Güven Yalçın."
(Görüntülü) Beşiktaş, B36 Torshavn maçı için Faroe Adaları'na gitti
İbrahim YILDIZ - İSTANBUL, () Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında B36 Torshavn takımıyla deplasmanda oynayacağı maç için Faroe Adaları'na gitti. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Faroe Adaları'na...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:42
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