Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...

(Görüntülü) Batman'da maraton koşusunun birincisi Afrikalı Gelaw oldu

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()- BATMAN Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton ve Halk Koşusu'nda birinci Afrikalı atlet Geteye Gelaw oldu. Batman Uluslararası Yarı Maraton ve Halk Koşu'nun...

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()- BATMAN Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton ve Halk Koşusu'nda birinci Afrikalı atlet Geteye Gelaw oldu. Batman Uluslararası Yarı Maraton ve Halk Koşu'nun 3'üncüsü bugün 195 atletin katılımıyla start aldı. Batman Belediyesi önünde toplanan atletler, Belediye Başkan Vekili Şevket Ertuğ Aksoy'un tabancayı ateşlemesiyle yarıştı. Batman-Kozluk yolu üzerindeki 21 kilometrelik parkurda zorlu geçen koşuda, Ankara EGO Spor Kulübü'den Afrikalı Geteye Gelaw rakiplerine fark attı. Parkuru 1 saat 3 dakikada bitirmeyi başaran Gelaw, Batman'dan ikinci kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı. İkinciliği Beştelsiz Spor Kulübü'nden Fetene Alemu Regasa, üçüncülüğü ise Galatasaray Spor Kulübü'nden Aykut Taşdemir elde etti. Yarışmada birinciliği elde eden Gelawe, zor bir koşu olduğunu, daha önce Batman’daki koşulara katıldığın için hazırlıklı geldiğini ifade etti. Yarışmaya katılan Gaziantep Atletizm Master Spor Kulübü sporcuları, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya tepkilerini, 'Yeni Zelanda'da müslümanlara yapılan katliamı lanetliyoruz' yazılı pankart açarak gösterdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328