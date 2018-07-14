(Görüntülü) Başpehlivanların ilk turu tamamlandı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE, () 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkan başpehlivanların ilk tur kuralarını çekti. Yağlandıktan sonra seyircilere cazgırlar tarafından tanıtılan başpehlivanlar kol bağladıktan sonra Er Meydanı'na dağıldı. Pehlivanların peşrevleri seyirciden büyük alkış topladı. Çekilen kuraların ardından geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, ilk turda İsmail Erkal ile eşleşti. Ordulu Recep Kara ise Fatih Çakıroğlu'nun rakibi olurken, Ali Gürbüz'ü rakibi Recep Taslak oldu. Kırkpınar'ın kürsü yapmış başpehlivanı Orhan Okulu, ilk turda Kaan Kaya'nın rakibi oldu. İlk tur karşılaşmalarında başpehlivanlardan Ali Gürbüz, müsabakanın ilk dakikalarında rakibi Recep Taslak'ı tuş ederek bir üst tura çıkan ilk pehlivan oldu. BAŞPEHLİVAN BALABAN PUANLAMADA KAZANDI Başpehlivanlardan İsmail Balaban, ilk turda İsmail Erkal ile 40 dakikalık normal sürede yenişemediği için puanlamaya kaldı. Bu bölümün 3'ncü dakikasında rakibinin arkasına geçmeyi başaran 'sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban, üst tura çıkmaya hak kazandı. Başpehlivanlardan Osman Aynur rakibi Emre Erkal'ı, İsmail Koç rakibi Abdullah Güngör'ü, Ali Rıza Kaya rakibi Osman Özgün'ü, Mehmet Yeşil Yeşil rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı, Hasan Tuna rakibi Erkan Ertan'ı ve Şaban Yılmaz rakibi Serhat Gökmen'i puanlama bölümünde yenerek üstü tura çıktı. İlk turu Ramazan Bircan bay geçerek ikinci tura kaldı. KARDEŞ BALABAN İLK TURDA YENİLDİ Başpehlivan İsmail Balaban'ın ikizi olan ve 2 yıldır başpehlivanlık kategorisinde görüşen Turan Balaban, normal süresinde yenişemediği rakibi Hüseyin Gümüşalan'a puanlama bölümünde kaybederek, ilk turda Kırkpınar'a veda eden isimleri arasında yer aldı. TURU GEÇEN PEHLİVANLAR 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk tur karşılaşmaları sonucu üst tura çıkmaya hak kazanan pehlivanlar şu şekilde: "Hasan Tuna, Ali Rıza Kaya, Recep Kara, Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan, Ali Yanatma, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Salih Erinç, Nedim Gürel, Serhat Balcı, Mustafa Batu, Okan Acar, Hamza Köseoğlu, Mustafa Kemal Karaboğa, Ünal Karaman, Ahmet Selbest, Ali Altun, Ali Gürbüz, Osman Aynur, Faruk Akkoyun, Şahali Kurt, İsmail Koç, Süleyman Aykırı ve Onur Balcı" ÇEŞMEDE SERİNLEDİLER Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükseldi. Pehlivanlar sıcak havadan bunalırken, vücutlarına zeytinyağı dökerek güreştikten sonra ardından soluğu soğuk suyun aktığı Er Meydanı çeşmelerine koştu. Kafalarını suların altında sokarak serinlemeye çalışan pehlivanlar sıcak havanın güreşi ve kendilerini daha güç hale getirdiğini söyledi.