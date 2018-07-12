(Görüntülü) Basketbolun duayen ismi Hakyemez vefat etti (2)

Antalya’da yaşamını yitiren Doğan Hakyemez’in, geldiği hastanede kalp krizi geçirince tıkalı 4 damarına stent takıldığı, yoğun bakıma alınan Hakyemez’in kalbinin ikinci kez durması üzerine ameliyata alındığı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.



Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, fenalık geçiren eşi Filiz Hakyemez hastanede tedaviye alındı. Hakyemez’in sağlık durumunu hastane bahçesinde yakından takip edenlerden biri olan Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, acı haberi almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Türk basketbolunun önemli bir ismini yitirdiğini anlatan Yasak, “Basketbola önemli hizmetleri olan bir ismi kaybettik. Derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doğan Hakyemez ağabeyimiz diğer adıyla ‘Dodo’yu yitirdik. Kendisiyle çalışma imkanı bulmuştuk. Çok üzüntülüyüz. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Kendisi örnek biriydi. Sözün bittiği yerdeyiz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.



Hakyemez’in cenazesinin İstanbul’a götürülerek toprağa verileceği belirtildi.