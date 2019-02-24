İSTANBUL / Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor. Lider Başakşehir'in dün akşam Bursaspor'u konuk ettiği mücadelede hakem Halis Özkahya, 5. dakikada görüş açısının düşmesini gerekçe göstererek maçı tatil etmişti. Ev sahibi kulüp de bugün yaptığı bir paylaşımla, saat 19:00'a ertelenen maç öncesinde saha temizliği çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
(Görüntülü) Başakşehir'in stadında zemin çalışmaları sürüyor
İSTANBUL / Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor. Lider...
24 Şubat 2019 Pazar 15:54
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