Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stat çıkışında yoğun ilgi ile karşılaştı. Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası stattan ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sarı lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayan Ali Koç, taraftarların ilgisine teşekkür etti. Başkan Ali Koç daha sonra yöneticilerin de içinde bulunduğu otobüse binerek stattan ayrıldı. Sarı lacivertli taraftarlar, ''Her zaman yanındayız, başını öne eğme'' şeklinde destek tezahüratlarda bulundular.
(Görüntülü) Başakşehir'de Ali Koç'a yoğun ilgi
Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stat çıkışında yoğun ilgi ile karşılaştı. Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası stattan ayrılan...
09 Mart 2019 Cumartesi 21:32
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