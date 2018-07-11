(Görüntülü) Balıkesirspor Baltok, yeni sezona Afyonkarahisar'da hazırlanıyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Giray Bulak yönetiminde Afyonkarahisar'da sürdürdü. Afyonkarahisar Spor Kompleksi Tesisleri'nde 2018- 2019 yılı hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor Baltok, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenman programı gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip top çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. 'KAMP PROGRAMIMIZI 3 AŞAMALI OLARAK PLANLADIK' Teknik direktör Giray Bulak, kamp dönemini 3 aşamalı olarak planladıklarını belirterek, kamp programı içerisinde hazırlık karşılaşmaları da oynayacaklarını aktardı. Bulak, "Takım olarak iyi bir ortamda çalışıyoruz. Hem otel hem saha ortamı bizim için çalışmaya müsait ve uygun. Havanın serin olan saatlerinde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan sağlıklı bir kamp geçtiğini söyleyebilirim. Burası iyi bir bölge olmuş. Umarım daha da iyi gelişkin hale getirilir. Kampımız 3 aşamalı olacak. 1'inci aşamasını Balıkesir'de yaptık. Burada iki aşamalı çalışacağız ayın 20'sine kadar. Daha sonra takıma 3 gün izin vereceğiz. Sonra 3'üncü aşama başlayacak. Burada da ilk dönemde 4 hazırlık maçı yapmayı planladık. 4 veya 5 tane de ikinci dönemde oynayacağız. Ağustos'ta da TSYD turnuvasına katılacağız. Sonra şehrimize gideceğiz" dedi. "TRANSFER YASAĞIMIZ VAR" Takımlarının transfer yasağı olduğunu hatırlatan Bulak, hiçbir şekilde transfer yapamadıklarını, fakat geçen yılki kadroyu koruduklarını dile getirdi. Bulak, şöyle konuştu: "Bu bize büyük bir avantaj. Birbirini tanıyan, hocalarını tanıyan, şehri tanıyan, takım oyununu gözü kapalı oynayabilen bir ekibimiz var. Çok yürekli ve iyi mücadele edebilen ve aynı zamanda birbirleriyle ilişkileri çok iyi ve çok sağlıklı bir kadromuz var. Çocuklara bu anlamda teşekkür ediyorum. Yeni bir yönetimimiz var. Çok iyi bir başkanımız var ve iyi bir yönetim kurulu oluşturdu. Bizlerle de iletişimleri çok iyi." 'GEÇEN SEZON İYİ MAÇLAR OYNADIK' 1. Lig'de mücadele etmenin kolay olmadığına vurgulayan Bulak, geçen yıl iyi maçlar oynadıklarını kaydetti. Bulak, "Tabii ki çok güçlü takımlar var 1'inci Lig'de. Bu ligin izlenilebilir bir lig olması tabii ki hepimizin arzusu ve isteğidir. Geçen sezon da iyi maçlar oynandı. Play-off'a kimin kalacağı belli değildi. En son kalan takım dahil lige çıkabildi. Bu anlamda çok zor bir ligin bizi beklediğini biliyoruz" diye konuştu. 'BİZ DE O GÜÇLÜ TAKIMLARDAN BİRİSİYİZ' 2018- 2019 futbol sezonunun fikstürünün çekildiğini belirten Bulak, ilk karşılaşmada Altınordu ile kendi evlerinde oynayacaklarını söyledi. Bulak, şöyle dedi: "Lige Altınordu karşılaşması ile başlayacağız. Tanıdığımız takım. Geçen sezondan iyi işler yapan bir takımdı Altınordu. Genç oyuncuları olduğunu biliyoruz, oyun mantalitelerini ve oyuncularının bireysel özelliklerini. Diğer takımları da aşağı yukarı tanıyoruz. Alttan gelen takımlar var. Süper Lig'den gelen takımlar var. Transfer sezonu bitene kadar kim oyuncu alacak, kim oyuncu kaybedecek, bu da çok önemli. Daha bunları net bilmiyoruz. Çünkü biz transfer yapmadığımız için hep takip ediyoruz. Dışarıda kim ne yapıyor diye. Ama netleşmedi ve sonuna kadar transfer devam edecek. Onun için güçlü takımlar var. Bizde o güçlü takımlardan bir tanesiyiz."