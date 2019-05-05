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(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu ve Galatasaray Başkanı Cengiz'den derbi yorumu

Kasapoğlu: "Rekabet ve centilmenlik bizim iki temel unsurumuz" "Rekabetin son ana kadar devam etmesi sevindirici" Cengiz: "Son düdüğe kadar" Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()   Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem...

Kasapoğlu: "Rekabet ve centilmenlik bizim iki temel unsurumuz"

"Rekabetin son ana kadar devam etmesi sevindirici"

Cengiz: "Son düdüğe kadar"

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()


 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. 

KASAPOĞLU: "REKABETİN SON ANA KADAR DEVAM ETMESİ SEVİNDİRİCİ"

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi ve derbiyi değerlendirirken, "Bu stadyumda en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. 51 bin 578kişi maçı izledi. Rekabet dolu bir maçtı. Son 3 haftaya girildi. Son sürece girilmesine rağmen şampiyon belli değil. Avrupa ligleri ile kıyasladığımızda, Avrupa'da bu haftalarda şampiyonlar belli oluyor ama ülkemizde rekabetin son ana kadar devam etmesi sevindirici. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

"REKABET VE CENTİLMENLİK BİZİM İKİ TEMEL UNSURUMUZ"

Kasapoğlu, sporda önemli olan iki unsurun rekabet ve centilmenlik olduğunu belirtirken, "Rekabet ve centilmenlik bizim iki temel unsurumuz. Bu maçta o açıdan önemliydi. Kardeşlik ve rekabet dolu son 3 hafta diliyorum. Ramazan ayına da giriyoruz. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı. Tüm halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum" diye konuştu.

CENGİZ: "SON DÜDÜĞE KADAR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk futbolu ve camiamız için hayırlı olsun değerlendirmesi yaparken,  şampiyonluk açıklaması için ise, "Son düdüğe kadar" açıklaması yaptı. 


 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

-Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları 

-Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları  

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