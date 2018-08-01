(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu VAR koltuğuna oturdu

Kasapoğlu: "Fair play ortamı içinde futbolumuzun güzelliklerini tüm ülke olarak her taraftar ve kulüp açısından yaşayacağız. Yeni sistemin hakem camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"





Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK - İSTANBUL /





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğuna oturarak, Konya'da demo maçı yöneten hakem Bülent Yıldırım ile diyaloğa geçti ve VAR sistemini test etti.



Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'na TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanları da eşlik etti.



Ziyarette MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR merkezi hakkında bilgi verdi.



Daha sonra VAR koltuğuna oturan Bakan Kasapoğlu, Konya'da demo maçı yöneten hakem Bülent Yıldırım ile diyaloğa geçti ve VAR sistemini test etti.



Ardından basın mensuplarına konuşan Kasapoğlu, "Bu yardımcı unsur ile birlikte, hataları minimize etme noktasında daha güzel müsabakalar izleyeceğiz. Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sporun amacı, birliği ve beraberliği pekiştirmek. Fair play



ortamı içinde futbolumuzun güzelliklerini tüm ülke olarak her taraftar ve kulüp açısından yaşayacağız. Yeni sistemin hakem camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Kasapoğlu, Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in isminin verilmesine ilişkin, "Çok anlamlı bir isim. Lefter'in katkıları ve hatıraları hala zihinlerde. Lefter, bunu yaşatma ve beraberlik anlamında sporun ruhuna uygun bir isim" diye konuştu.



Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon olması temennisinde bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah kulüplerimiz, hem ülkemizde hem de uluslararası arenada bizleri çok güzel şekilde temsil ederler. Biz de onlarla gurur duyarız. Amacımız, sahalarda ve tribünlerde şiddetin olmaması. Güzellikle ve kardeşlikle maçların izlenmesi. Burada taraftarlara ve yöneticilere büyük görevler düşüyor. Herkes görevini yaparsa ümit ediyorum amaçladığımız hedefe de ulaşırız. Bundan da şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.