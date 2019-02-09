(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu, TOHM'da incelemelerde bulundu

Ercan ATA / ANKARA () - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) incelemelerde bulundu.



Eryaman'da bulunan tesiste ilk olarak müdürlük binasını gezen Bakan Kasapoğlu, TOHM Ankara Koordinatörü Ünsal Sevindik'ten tesisle ve kamp yapan sporcularla ilgili bilgi aldı.



Tüm enerjileriyle çalışmayı sürdürdüklerini belirten Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu: "Bakanlık olarak bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiridk. Sportif geleceğimiz için hem sporu tabana yayma, hem de ulusal ve uluslararası sportif başarı için tüm ekibimizle, enerjimizle ve motivasyonumuzla bir arada çalışıyoruz. Bugün de bu vesileyle Ankara'daki olimpiyat hazırlık merkezimizi ziyaret ettik. Tesiste kamp yapan milli takımlarla ve sporcularla bir araya geldik. Onların inancı ve heyecanı bizi ayrıca heyecanlandırdı ve mutlu etti. Olimpiyat hazırlık merkezlerimizdeki enerjiyi daha yüksek seviyelere taşımayı, hem buradaki birtakım eksik olan noktaları tamamlamayı ve buraları daha verimli bir şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu tesislerimizde gerek sporcu yetiştirme, gerekse bilimsel tabanlı çalışmaları daha da artırma niyetinde başka projelerimiz de var."



Bakanlığın projeleri ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu tesisimizde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi de hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu vesileyle üçüncü ve dördüncü sınıftaki ilkokul öğrencilerimizin yüzme eğitimlerini burada aldırıyoruz. Bu noktada bine yakın öğrencimiz de bu eğitimini tamamladı. Önümüzdeki günlerde bu rakamları daha üst noktalara taşıyacağız. Amacımız Türkiye'de en azından herkesin bir spor branşında günlük aktivite olarak ilgilenmesi. 'Yetenek Taraması' projesi ile ülkemizdeki çocuklarımızın okul öncesinden de başlayarak, hedefimiz bu, bir yeteneğini tespit etmek. Tespit edilen yetenek çerçevesinde de onu hem bir elit sporcu adayı ise o yönde yetiştirmek ya da ondan sonraki hayatında o sporun onun günlük aktivitesi olması yönünde ona yön vermek şeklinde tanımlayacağız bir proje. Yaklaşık bu çerçevede 1 milyon 200 bin çocuğumuzu ilkokul öğrencimizin yetenek taramasını gerçekleştirdik. 40 bin elit sporcu havuzuna aldığımız öğrencilerimizi de önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Projelerimiz gençler ve kendini genç hissedenlere yönelik. Projelerimiz gençlik için, genç olacaklar için bir zamanlar genç olmuşlar için, herkes için güzel projelerimiz var. Amacımız herkesin sağlıklı olması. Spor vesilesiyle hem zihnen, hem bedenen, bizim de bu vesileyle halkımız için, milletimiz için tüm imkanları sonuna kadar açmak, sonuna kadar sağlamak" diyerek sözlerini noktaladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, müdürlük binasının ardından kamp çalışmalarının yapıldığı salonlarda sporcularla bir araya geldi.



Kasapoğlu, ilk önce yüzme havuzundaki sutopu sporcularının antrenmanını izleyerek, vatandaşların yüzme havuzunu kullanmaları gerektiğine dikkat çekti.



Boks Ankara TOHM sporcularının ve Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı'nın antrenmanını takip eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcularla ve antrenörlerle fotoğraf çektirdi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerin ardından TOHM içinde bulunan Sağlık Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basına kapalı toplantıya katıldı.