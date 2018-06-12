(Görüntülü) Bakan Bak: "Tüm takımlar Avusturya’ya aynı tepkiyi göstermeli"(1)

Aytekin KALENDER / RİZE,() - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avusturya Hükümeti’nin camileri kapatma kararının ardından Çaykur Rizespor Kulübü’nün bu ülkeye yapacağı kampı iptal etme kararını değerlendirdi. Bakan Bak, "Tüm takımlar Avusturya’ya aynı tepkiyi göstermeli" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avusturya Hükümeti'nin ülkede bulunan camileri kapatma kararına ilişkin bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Bak, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Avusturya Hükümetinin aldığı karar kabul edilemez bir karar. Bu baskıcı bir yapı, oradaki vatandaşlarımıza karşı baskı uygulamak için yaptıkları bir şey. İnsanların dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için engel konamaz. Dolayısıyla bu kasıtlı yapılan bir şey. Bizim Dışişleri Bakanımız ve diğer yetkililer şiddetle kınadılar ve uyardılar ama dediğim gibi siz gönüllere perde çekemezsiniz. İnsanlar Tayyip Erdoğan’ı seviyor" dedi. "GÖNÜLLERDEKİ BAĞI KOPARAMAZSINIZ" Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın ıslıklanması olayına ilişkin konuşan Bakan Bak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mesut Özil ve İlkay Gündoğan kardeşimiz, onlar geldiler. Spordur, sevgidir çünkü çok doğal, sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen bir kişi. Futbolu en üst düzeyde oynamış başarılı bir futbolcu, yönetici. Futbolu çok iyi biliyor, takip ediyor. Toplumunda sporla ilgili konularda önderlik yapıyor, yolumuzu açıyor. Bize talimatıdır, mahalle sahalarını yapın, basketbol sahalarını yapın, çocukları sahalara getirin, salonlara getirin. Onlarca sahanın yapılmasının talimatını veren kendisidir. Dediğim gibi siz hiçbir zaman gönüllerdeki bağı kopartamazsınız, insanların gönülden sevgileri var sayın Cumhurbaşkanımıza. Böyle bir liderin Rize’den yetişmiş olması da ülkemiz için de gurur verici, bizler için de gurur verici." "DESTEKLİYORUZ" Avusturya'nın ülkede bulunan camileri kapatma kararı üzerine, Rizespor’un Avusturya’daki kampını iptal etmesini değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tüm takımların aynı tepkiyi göstermesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bence böyle bir karar almaları çok doğru bir karar. Destekliyoruz. Bütün takımlarımıza da aynı tavsiyeleri yapıyoruz. Çünkü bu ülkenin takımları, bizim ülkemize karşı yapılan, her ne hareket olursa olsun gerekli tepkiyi göstermelidir. Çünkü bu ülke, bizim ülkemiz. Biz bu ülkenin güçlü olmasını istiyoruz, başarılı olmasını istiyoruz. O yüzden hiç kimse çıkıp da bu tür hareketlerde, kasıtlı hareketlerde bulunmasını kabul edemeyiz ve buna karşı gerekli en sert tepkiyi gösteririz."