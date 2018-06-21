(Görüntülü) Bakan Bak'tan E-spor'a destek -2

Gençlik ve Spor Bakanı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrencilerle League of Legends oynadı

Osman Aşkın Bak: "Teknoloji Olimpiyatları organize etmeyi düşünüyoruz"

Olgucan KALKAN - Doğanay Yavuz / İSTANBUL,()

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Üniversitesinde BAU eSports takımıyla bir araya geldi. Oyuncularla sohbet toplantısı gerçekleştiren Bak, "E-spor federasyonu kurmakla ne kadar isabetli bir karar aldığımızı görüyorum" dedi.



Gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Osman Aşkın Bak, "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada gençlerimizin heyecanını görünce, E-spor federasyonunu kurmakla ne kadar isabetli bir karar aldığımızı görüyorum. Benim oğlum lise öğrencisi. 3 yıldır onu ders çalıştırmak için çaba sarf ediyorum. Bazı anlaşmalarımız var. Oyun oynama ve ders çalışma süreleri üzerine. Arkadaşlarıyla oyun oynarken onu izliyorum ve başka bir dünyayı yaşadığını görüyorum. Böyle bir ortam var. Bu ortamı merak ediyordum. Bakan olunca bu konu hakkında arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Bu federasyonun kurulmasını talep ettik. Gerçekten araştırdığımda büyük organizasyonlar yapıldığını gördüm" diye konuştu.



"TEKNOLOJİ OLİMPİYATLARI ORGANİZE ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Bir denetimsizlik olmasın diye, sektörün aktörleriyle beraber değerlendirme yaparak kısa sürede federasyonun faaliyete geçmesi için hızlı adımlar attık. Ülkemizin geleceği için gençlerimize güveniyoruz. Kendi savunma sanayimizde pek çok aracımızı, silahımız yapıyoruz, yüksek teknolojik ürünlere yönelme var. Gençlik merkezlerimizde 'Kod adı 2023' diye bir yazılım çalışmamız var. Yerli oyunumuz var. Türkiye çapında yaklaşık 300 gençlik merkezimiz mevcut. Gençlerimiz buraya gelerek pek çok şey yapıyor. Bu yıl ekim ayında Teknoloji Olimpiyatları organize etmeyi düşünüyoruz. Bunun bir ayağı da E-spor. Burada dereceye girenlere ödüller vereceğiz. Üniversite öğrencilerine de burslar vereceğiz."



Sohbet toplantısının ardından Bakan Bak'a, BAU eSports Takımı forması hediye edildi.