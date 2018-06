(Görüntülü) Bakan Bak "Kimseyi küçük görmeyeceksiniz, gördüğünüz an kaybedersiniz" -2

"81 milyon sizin arkanızda olacak"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akdeniz Oyunları'na gidecek sporcular ile bir araya geldi.



18'inci Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde 22-Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Oyunlara, Akdeniz'i çevreleyen üç kıtadan 26 Ulusal Olimpiyat Komitesinden 4 bin sporcu katılım gösterecek. Organizasyonda Türkiye'yi 205 erkek, 144 kadın olmak üzere 349 sporcu temsil edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye adına kafilede yer alacak futbol, basketbol ve voleybol takımları ile İstanbul'da bir otelde bir araya geldi. Düzenlenen programa Bakan Bak'ın yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.



Bakan Bak yaptığı konuşmada, ''Özellikle İspanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın bir çekişmesi var. Biz de bu çekişmenin içindeyiz. Ülke olarak sizlerin en iyi neticeyle dönmenizi arzu ediyoruz. Kimseyi küçük görmeyeceksiniz, gördüğünüz an kaybedersiniz. Ne zaman şampiyon olunur, bir şampiyonu yenerek olunur. Bazı branşlarda diğer ülkelerin sizden iyi olduğu düşünebilir ama kim konsantre olursa o kazanacak. Sporun ruhunda son ana kadar mücadele var. O enerjiyi yansıtmanız gerekiyor. Devletimiz her türlü imkana sahip, yüzlerce tesis var. Havuzlardan tutun salonlara kadar pek çok tesis yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Şanslı ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi sporcuya teri soğumadan gerekli ödülü vereceksiniz. Biz de bunu süratle gerçekleştiriyoruz'' dedi.



Akdeniz Oyunları'nda elde edilecek başarıların sporcuları olimpiyatlara taşıyacağının altını çizen Bakan Bak, ''Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Orada gururla bayrağımızı dalgalandırdığınızda 81 milyon sizin arkanızda olacak. Buradaki her sporcumuz, antrenörümüz herkes üzerine düşen görevi yapacak. Oradan başarılı şekilde döneceğinize yürekten inanıyorum diye konuştu.



Bakan Bak, Türkiye'nin oyunlarda sporcuların yanında olduğunu ifade ederek, 24 Haziran seçimleri nedeniyle sahadayız. Açılışta sizinle olamayacağım ama seçimden sonra birkaç gün için sizinle birlikte olacağım. Siyasette yarın ne olacağı belli olmayabilir ama inşallah sizlerle beraber oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın başarı dileklerini iletmek istiyorum. Dönüşte başarılarla beraber bizi mutlaka kabul ederler. Pek çok başarının gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın emekleri var. Bütün millet sizinle beraber. Uluslararası alanda göstereceğiniz başarılar milletimizi gururlandıracak şeklinde konuştu.