(Görüntülü) Aziz Yıldırım "SARI", Ali Koç "BEYAZ"

Fenerbahçe kongresinde renk seçimi belli oldu
Aziz Yıldırım "SARI", Ali Koç "BEYAZ"
İstanbul
Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda pusula renkleri belli oldu.
Aziz Yıldırım için "sarı", Ali Koç için "beyaz" renk kullanılacak.
Fenerbahçe kongresinde renk seçimi belli oldu Aziz Yıldırım "SARI", Ali Koç "BEYAZ" İstanbul Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda pusula renkleri belli oldu. Aziz Yıldırım için "sarı",...
02 Haziran 2018 Cumartesi 16:20
Fenerbahçe kongresinde renk seçimi belli oldu
Aziz Yıldırım "SARI", Ali Koç "BEYAZ"
İstanbul
Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda pusula renkleri belli oldu.
Aziz Yıldırım için "sarı", Ali Koç için "beyaz" renk kullanılacak.
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