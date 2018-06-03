Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olan Aziz Yıldırım, oyunu kullandı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda Yıldırım oyunu 16.50 sıralarında kullandı. Aziz Yıldırım, eşi Gonca Yıldırım ile birlikte 36 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım'ın oy pusulasını sandığa kızı Yaz attı. Başkan adayı Yıldırım basın mensuplarına ailesiyle birlikte poz verirken, "Herkese hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
(Görüntülü) Aziz Yıldırım eşi ve kızıyla birlikte oyunu verdi (2)
Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olan Aziz Yıldırım, oyunu kullandı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda Yıldırım oyunu 16.50 sıralarında...
03 Haziran 2018 Pazar 17:26
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