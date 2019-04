(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı oyuncularını kutlayan Yalçın, “Çok olumlu bir 90 dakika oldu. Oyuncular bütün istediklerini sahaya yansıttı. Oyunsal anlamda çalıştığımız her şeyi oyuncularım çok doğru bir şekilde sahaya yansıttı. Özellikle ikinci bölgedeki baskıyla kazandığımız toplarla yapacağımız ataklar, Fenerbahçe'ye baskı yapıp uzun oynatmak istedik. Arkada uzun oynanan topları çok kolay alabileceğimizi biliyorduk. Bunlar oyun kurma anlamında çok önemli. Bu akşam birçok alanda çok başarılı istatistiklerimiz var. İyi bir galibiyet oldu. Puan cetvelinde de tamamen güvenli bölgenin içine girdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Daha önümüzde zor bir 5 hafta var. Tabii ki bu galibiyetin mutluluğunu 1-2 gün yaşacağız. Ondan sonra çok çabuk önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak istiyoruz. Puan cetvelinde herhalde 5'inci sıraya çıktık. Bunu ne kadar koruyabileceğimiz kalan 5 hafta daha net gösterecek. İlk 10 içinde bitirirsek kendimizi başarılı görüyoruz. Umarım sezonu iyi bir yerde bitiririz” dedi.



AVRUPA KUPASI...



Bir gazetecinin Avrupa kupaları hedefiyle ilgili sorusu üzerine Yalçın, “Kalan 5 haftadaki maçlar çok zor. Ligi 5’inci bitirenin Avrupa kupalarına gideceği henüz net mi bilmiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gereken mücadeleyi göstereceğiz. 5’inci mi oluruz, 10’uncu mu oluruz onu bilemeyiz. Kalan 5 haftada iyi bir performans sergilersek neden olmasın? Hep beraber göreceğiz. İddialı konuşmayı sevmiyorum. Çünkü alabileceğimizin maksimumunu almaya çalışıyoruz. Kolay değil. Şu anda iyi bir grafik üzerinde gidiyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren çok fazla düşüş yaşamadık. Çok fazla çıkış da yaşamadık. Çok arzu edilen bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah sonunu hayırlı bir şekilde görürüz” diye konuştu



FENERBAHÇE CEPHESİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şöyle dedi: “Geçen hafta oynadığımız Galatasaray maçıyla bu hafta oynadığımız Alanyaspor maçının arasındaki aksiyon, sertlik ve şiddet birbirinden farklı. Bu bizde hayal kırıklığı yarattı. Bu kadar yumuşak ve bu kadar rakibi rahatlatan bir oyun oynarsanız sonuca mahkum olursunuz. Bu hepimizin aldığı bir sonuç, sadece oyuncularımızın değil. Göreve geldiğimiz günden bu yana rakiplere alan vermemek, rakiplerin baskısını kırmak ve baskı kurmak üzerine çalıştık. Bugünkü maçta bunu yapmamız zordu. Bir tablo var. Çok hızlı bir şekilde bu tablonun içinden çıkıp, önümüzdeki birkaç maçı bitirip sezon sonunu getirmek durumundayız. Hiçbir oyuncunun, hiçbir çalışanın, bizlerin mazereti yok. Bu alınan sonuçtan sonra hızlı bir şekilde değerlendirip, olması gereken yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”"BİRBİRİMİZE VE TABİ TAKIMA DA TEPKİLİYİZ"



Bir gazetecinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların takımı etkileyip etkilemediği yönündeki sorunu üzerine Yanal, "Bunlar yönetilmesi gereken konular. Zorlu bir süreç geçiriyoruz. Oyuncuların da belirsizlikleri var. Bunları bir tarafa atarak sahaya çıkan oyuncunun sahadaki performansı her zaman başka bir boyuttur. Elbette bunlar düşündüren şeylerdir. Hiçbir oyuncumuz boşta kalmayacak ve kendisine takım bulup oynayacaktır. Ama bir hafta önceki sertlik, kazanma arzusu karşılığında herkesin saygı duyduğu oyunu, bir hafta sonra yapmamak, yapamamak konusunda oldukça üzülüyoruz. Birbirimize ve tabi takıma da tepkiliyiz. Bunu sahada ortaya koyamamak oldukça üzüyor. Çünkü bu türlü maçları kazanmanız için bunu yapmanız lazım. Herkes bir taraftan bir şeyler söyleyecek. Gerçekler şu; takım yeterli, yetersiz, genç oyuncu oynamalı, oynamamalı. Sonuçta bir takım var. Herkesin hemfikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp, çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanmak ve bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız. Bunun konsantrasyon içerisinde hep beraber, bunu yapmamız gerektiğini düşünüyoruz artık" dedi.



"İYİ MÜCADELE ETTİĞİMİZ ANLAR VAR"



"İkinci yarının lideri olacağım demiştiniz. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de bulamadığı ne var" ve "Sinan Engin'in ilk 10'da yer alamazsa, gelecek sezon Fenerbahçe'de devam etmeyecek" açıklamasına yönelik sorulara ise Yanal, "Bugünün konusu değil bu" diyerek şu cevabı verdi: "Böyle bir şeyi biz anlaştığımızda da olmadığını zaten beyan etmiştik. Bunu niye bugünün konusu haline getirdik onu anlamıyorum. Fenerbahçe'nin gündeminde şu anda bulunduğu yer ve bunu bir an önce terk edecek performans var. Buna ihtiyacı var. Bir takımımız var ve takımın hedefleri için oluşturulan kadro var. Bunun ahengini hep tartıştık, devam da ediyoruz. Bizim geldiğimiz zamandan itibaren zaman zaman çok iyi oyunların olduğu ve bunu bir türlü uzun vadeye yayamadığımız oyun var. İkinci yarıda iki mağlubiyetimiz vardı, bir tanesi Başakşehir, diğeri Kayseri maçıydı. Hepinizin bildiği, özellikle facia yaşanan Kayseri maçıydı. Bir de bugün oldu. Bugünkünü çok ayrı tutuyorum. Çünkü 'İyi mücadele ettiğimiz anlar var' dediğimiz bir sürecin ardından bu sonucu aldık ki bu beni oldukça şaşırttı. Oyuncularımızla 'Bu oyundaki bu tutumun ne olacağını, nasıl olacağını konuşmalıyız' diye bitirdik. Bu bize önemli bir çıkarım elde ettirecek ve bundan sonra Fenerbahçe'nin hedeflerinde olması gereken ve olmaması gerekenleri net bir şekilde çizecek. Bu ne gerekiyorsa, oyuncular için de, bizler için de ne uygulanması gerekiyorsa Fenerbahçe adına, hiç tereddüdünüz olmasın, söz konusu Fenerbahçe olunca bunun hiçbir ayrıntısını tartışmayız" diye konuştu.



"SONUÇTA FUTBOL, OYUNCULARLA OYNANIYOR"



Takımın başına gelirken taraftar desteğinin azalması ve sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili radikal kararlar alıp almayacağı yönündeki soru üzerine ise Yanal, "Elimizde bir kadro var, bulunduğu yerden bir an önce uzaklaşması lazım. Gerçekleştirmek zorunda olduğumuz sonuçlar var. İkinci yarıda bu sonuçlara çok yaklaştığımız halde bir türlü o kırılmayı atlatamadık. Ama gerçek olan şu ki elimizde olan bazı oyuncuları hiç kullanmıyoruz. Kullanmadığımız oyuncular, bizden ayrı çalışan oyuncular var. Ve bu kurguyu da bir an önce değiştirip, gerçek Fenerbahçe'nin gücünü ortaya koyacak oyunculara ihtiyacımızın olduğunun da hep altını çizdik. Sonuçta futbol, oyuncularla oynanıyor ve şu anda elimizdeki oyuncularımız var. Onları da en mantıklı şekilde kullanıp bu sezonu noktalamak zorundayız" cevabını verdi.