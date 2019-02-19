Engin ANAK / ALANYA (Antalya) () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bugün yaptığı tek idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Bölünen sahada ayak tenisi ile sonlanan idmana adalesinde hafif sakatlığı bulunan Fernandes ve Ozan ile sakatlığı devam eden Obi katılmadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımla antrenmanlara çıkmayan Mbilla, bugün fizyoterapist eşliğinde idmanına çıktı. Turuncu yeşilli takım yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa çalışmalarını sürdürecek.
(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları
Engin ANAK / ALANYA (Antalya) () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bugün yaptığı tek idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde...
19 Şubat 2019 Salı 19:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.