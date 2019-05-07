(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Engin ANAK - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA () - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, skordan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Kazanmak istediklerini belirten Yalçın, “Kazanmak isterdik ama nasip olmadı. İki farklı 45 dakika yorumlamak lazım. İlk 45 dakika kendi enerjimizin ve organizasyonumuzun çok dışında oynadık. Alanyaspor'un iç saha performansı özellikle ilk 45 dakika için kesinlikle böyle bir performans değil ama ilk 45'te çok sıkıntı yaşadık. Oyuna konsantre olmakta, oyunu istediğimiz gibi oynamakta problem yaşadık" dedi. 'ÇOK YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM' Devre arası oyuncularıyla konuştuğunu belirten Sergen Yalçın, şunları kaydetti: “Lig maçı oynadığımızı biraz hatırlattık onlara. İkinci yarı normal iç saha performansına döndü oyun. İkinci yarı çok etkili oynadık, erken golü bulduk. Peşinde inanılmaz pozisyonlar yakaladık 3-2 veya 4-2 yapabilirdik ama yine kontradan gol yedik. Ondan sonra yine pozisyonlar bulduk, işte direkten dönenler, girmeyenler... Bugün biraz beceriksizlik, önümüze çıkan fırsatları değerlendiremedik. Sonuçta mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Penaltı pozisyonu var bir tane. Bilmiyorum nasıl olduğunu, ben izlemedim. Faul var dediler. Faul de olabilir, penaltı da olabilir, bilemiyorum. Çok yorum yapmak istemiyorum bu konuda ama bundan sonraki maçlara bakacağız. Önümüzde kalan 3 hafta var. Oyuncularım çok iyi performans sergiliyorlar haftalardır. Tabii arada böyle sıkıntılı sonuçlar olabilir. Bunlar çok normal." ATİKER KONYASPOR CEPHESİ Uzun zamandır galibiyet alamadıklarından dolayı özgüven sorunu yaşadıklarını belirten Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman şöyle dedi: “Galip gelememek ciddi bir özgüven sorunu yaratıyordu. Bütün sporlarda çok bildik ve beklenen bir durumdu. Bu da oyundaki yapabileceklerimizin pek çoğunun daha zor yapılmasına neden olan en önemli etkenlerden bir tanesi. Birkaç haftadır bu zorluğu yaşıyoruz ancak Ankaragücü ve Galatasaray maçlarıyla beraber takımda bir toparlanma gözüküyordu. Bu duygularla ve düşüncelerle geldik. Bir şekilde çevirecektik. Bu takım bu şekilde sonuçlar alacak bir takım değil. Benden önce ve sonra da bu şekil oynayan bir takım değil." "DUYGUSALLIK HERKESTE GÖZÜKÜYORDU" Alanyasporlu futbolcuların takım arkadaşları Josef Sural'ı kaybettikten sonra duygusal bir tavırla maça çıktıklarını belirten Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: “Maça gelince rakip içinde bir şeyler söylemek lazım. Tabii çok talihsiz bir kazaydı, onun etkileri vardı. Maç içinde bir duygusallık herkeste gözüküyordu. Bizim için de geçerliydi. Diğer taraftan da rakibimiz iyi kurgulanmış bir takım. Hızlı ve kaliteli oyunculara sahipler. Maçın her anında kaleye gitmek için büyük çaba gösteriyorlar ve başarılı bir şekilde bunu yapıyorlar. Bulunduğumuz ortam dolaysıyla böylesi bir takım karşısında deplasmanda kazanmaya yönelik bir ortam gözükmüyordu. Oyuncuları tebrik ediyorum. Önce direnç sonra da yüksek oranda da ciddiyet gösterdiler. Bir deplasman karşılaşması için gerektiğinden fazla pozisyona girdiler. Rakip takım da girdi. Karşılıklı oynanan bir maç oldu. Böyle kuvvetli, iyi kurgulanmış takımı yenmek bizim adımıza sevindirici. Özellikle galibiyetsiz olumsuz seriyi bitirmek daha da sevindirici. Alanyaspor'a da başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. İleri dönemler için de başarılar diliyorum."