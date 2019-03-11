(Görüntülü) Aykut Kocaman: Berabere biteceğini düşünürken, ayağımızdaki topu verip gol yedik (1)

"Golden sonra işler istediğimiz gibiydi"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,() -





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-2 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Beşiktaş'ın yaşadığı puan kayıplarının ardından bu maçın zorluk derecesinin arttığına dikkat çelen Kocaman, "Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Arka arkaya galibiyetlerimiz sonrası sakatlık sıkıntılarımız oldu. Kolay gol yeme sıkıntımızı bu maça kadar kaldırmıştık. Bu maça gelirken Beşiktaş deplasmanının ne kadar kuvvetli bir deplasman olduğunu biliyorduk. Rakibimiz, kuvvetli bir takım ve akıcı oynuyorlar. Beşiktaş'ın dışarıdan bir gözle baktığımızda yaşadıklarından dolayı bir reaksiyon vermesi gereken maçtı. Bugünkü maçın zorluk derecesi artmıştı. Maç içinde bize sıkıntı yapacağını düşündüğümüz şey başımıza geldi. Rakibe pası ikram ettik bunlar gol olarak sonuçlandı. Bu öz güvenimizin zedelenmesine yol açtı. İlk yarı beklediğimizin tersine ürkek oynadık. Beşiktaş ilk yarı kontörlü daha iyi tuttu" diye konuştu.



"GOLDEN SONRA İŞLER İSTEDİĞİMİZ GİBİYDİ"



Rakip kaleye daha güçlü gitmeye başladıklarını ve yaptıkları hatalardan goller yediklerini söyleyen Kocaman, "İkinci yarı oyunun yönünü bütüne yaymaya çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk. Rakip kaleye tehditkar gitmeye başladık. Beşiktaş'ı hırpalamaya başladık. Golden sonra işler bizim istediğimiz gibiydi. Ama atmosfer kolay değil. 2-2'den sonra daha iyi oynayabilirdik ama olmadı. Beraberlik ile biteceğini düşünürken, ayağımızdaki topu rakibe verdik ve golü yedik. Böyle bir deplasmanda puan kaybetmenin üzüntüsü var" dedi.



Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu durumla ile ilgili de konuşan Kocaman, "Bana büyük değerler katmış kulübün sıkıntıda olduğunu görmek üzüntü veriyor. Bu sorulara üzerimde bir forma taşırken bir açıklama yapmam doğru değil" dedi.



Kocaman, A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Şenol Güneş'e ise görevinin hayırlı olmasını temenni etti.