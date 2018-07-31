(Görüntülü) Ayağındaki 1 kırık ve 2 çatlağa rağmen dünya şampiyonu oldu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()





Kayserili muay thai sporcusu Ali Doğan, ayak parmaklarındaki 1 kırık ve 2 çatlağa rağmen Tayland'ın Pattaya şehrindeki Dünya Üniversiteliler Muay Thai Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya şampiyonu oldu.



Şampiyona sonrası yurda dönen Ali Doğan ve antrenörü Göksel Cingöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Muah Thai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, Muay Thai Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, sporcular ve mehter takımı eşliğinde çiçeklerle karşılandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, karşılama töreninde yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Ali Doğan ve antrenörümüz Göksel Cingöz yine bize gurur yaşattılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarı tesadüf değildir, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcumuz üst üste 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu. Son olarak da üniversitelerarası müsabakalar sonucu dünya şampiyonluğunu Kayseri'ye getirdi" dedi.



Daha sonra söz alan Muay Thai Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, "Bugün yine buradayız. Ali Doğan bunu alışkanlık haline getirdi. Daha önce de 3 kez dünya şampiyonu olmuştu. Son olarak da Tayland'da dünya şampiyonu oldu. Ali ve antrenörü başarının tesadüf olmadığını gösterdiler. Dünya şampiyonu demek İstiklal Marşımızın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesi demek. Türkiye ve Kayseri olarak gururluyuz. Bunun devamı gelecek" diye konuştu.



"AYAĞIM DEFALARCA DA KIRILSA MAÇA ÇIKACAĞIM"



Dünya şampiyonu sporcunun antrenörü Göksel Cingöz de, ''Türk bayrağını layık olduğu yere, zirveye diktik. Ali, sağ ayağındaki 1 kırık parmak ve 2 çatlakla mücadele etti. Biz orada teknik heyet olarak sporcumuzu riske atmamak için 'müsabakaya çıkmayabilirsin' dedik. Ali de, 'Hayır hocam devlet bu zor şartlarda beni buraya gönderdiyse ben burada tatil yapamam, bu mücadelemi yapacağım. Bu ayak defalarca da kırılsa umrumda değil' dedi. Çıktı ve şükürler olsun kazandı" ifadelerini kullandı.



Muay Thai Milli Takımı sporcusu Ali Doğan ise, "Kürsüye çıkıp bayrağımızı göndere çektirdik. Allah utandırmadı. Çıktığımız bu yolda muzaffer kıldı. Orada Türkiye olarak, tek yürek olarak mücadele ettik" şeklinde konuştu.