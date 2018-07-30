(Görüntülü) Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası açılış seramonisi yapıldı

Cemil Boz: "Milli takımımızı da kürsüde görmeyi temenni ediyorum''





Ömer Şatır: "Türkiye'de bir ilk olması ve Beylikdüzü'nde yapılması bizler için çok önemli"





Ilias Xiarchos: "Bu atletler, geleceğin atletleri olacaklar"





Doğanay YAVUZ / İSTANBUL () - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen ve İstanbul'da düzenlenen 20'nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.



İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde bugün başlayıp 3 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek şampiyonanın açılışı, Türkiye ile birlikte 17 ülkeden toplam 194 sporcunun kortej yürüyüşüyle saat 18.00'de gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen açılış törenine Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Asbaşkanı Prof. Dr. Şamil Aktaş, CMAS Spor Komitesi Başkanı İlias Xiarchos, CMAS Paletli Yüzme Teknik Komisyon Başkanı Michel Gaunard ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri katıldı. Açılış töreni yetkililerin yaptığı konuşmalar ile başlarken, yöresel oyunlarla devam etti.



Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 2 Ağustos Perşembe gününe kadar su üstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak yarışı disiplinlerinde madalya için mücadeleler yapılacak. 3 Ağustos Cuma günü ise Beylikdüzü sahilindeki açık su etabında, 6000 ve 4x2000 metre bayrak yarışları yapılacak. Türkiye Milli Takmı'ndan 7 kadın ve geçen yıl Rusya'da gençlerde dünya şampiyonu olan Muhammed Emin Bay ile birlikte 9 erkek sporcu Avrupa Şampiyonu olmak için mücadele edecek.



Turnuva açılış seremonisinde İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Şatır ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Spor Komitesi Başkanı Ilias Xiarchos konuşma gerçekleştirdi.



CEMİL BOZ: "MİLLİ TAKIMIMIZI DA KÜRSÜDE GÖRMEYİ TEMENNİ EDİYORUM''



Şampiyonaya katılan Türkiye Milli Takımı sporcularına başarılar dileyen İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ''İstanbul organizasyonlar şehri. Yaz boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklerle spor şehri olmaya devam edecektir. Bu organizasyonlara katılan tüm ülkelere; başta milli takımımız ve sporcularımıza sonsuz başarılar diliyorum. Milli takımımızı da kürsüde görmeyi temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum'' ifadelerini kullandı.



ÖMER ŞATIR: "TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMASI VE BEYLİKDÜZÜ'NDE YAPILMASI BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Organizasyonun anlam ve önemine yönelik düşüncelerini söyleyen Meclis Üyesi Ömer Şatır, "Avrupa'dan gelen tüm sporcularımıza; ülkemize, İstanbulumuza ve de Beylikdüzümüze teşviklerinden dolayı hoş geldiniz diyorum. Yine Belediye Başkanımız adına, bütün katılımcılara, Avrupa'dan gelen misafirlerimize ve sporcularımıza hoş geldiniz diyor ve yarışmalarında başarılar diliyorum. İlçemize gelen 17 ülkeden 194 sporcu ile 4 ayrı kategoride yarışma yapılacak. Türkiye'de ilk olması ve Beylikdüzü'nde yapılması, ev sahipliğine belediyemizin de katkılarda bulunması ve Spor Müdürlüğümüzün katkılarıyla yapılacak bir etkinlik olması bizler için çok önemlidir. Belediye Başkanımızın spordan gelmesi nedeniyle de bizlere verdiği talimatlarla bu tür etkinliklere her türlü yardımı, sağlayacağız ve sağlıyoruz da. Aynı zamanda bu etkinliğe, tüm halkımızı davet ediyorum. Böyle güzel bir etkinliği hep beraber izleyelim'' dedi.



XIARCHOS: "BU ATLETLER, GELECEĞİN ATLETLERİ OLACAKLAR"



Turnuva'daki sporcuların gelecekte umut vaadettiğini belirten Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Spor Komitesi Başkanı Ilias Xiarchos ise "İstanbul, medeniyetlerin bir araya geldiği, medeniyetler beşiği olan, medeniyetlerin buluştuğu bir yerdir. Burada gençler şampiyonasında mücadele eden atletler, geleceğin atletleri olacaklar ve orada, onları seyretme imkanınız olacak. Onlar bu sporun, CMAS'ın düzenlediği Gençler Avrupa Şampiyonası'yla, paletli yüzmenin gelecekleridir. Burada çok güzel performanslar ve çok güzel yarışmalar seyredeceğimize eminim. Burada organizasyonu düzenleyenlere en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Katılımcıların en yüksek sonuçları alacaklarına inancım yüksektir. Bütün atletlere ve bütün sporculara başarılar diliyorum. En iyi sonuç onların olsun" diye konuştu.