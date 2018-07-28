(Görüntülü) Atlı Okçuluk Doğu Bölge Elemeleri Elazığ’da başladı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()





Elazığ'da 2 gün sürecek olan Atlı Okçuluk Doğu Bölge Elemeleri başladı.



​Elazığ'da yapılan Atlı Okçuluk Bölge Elemeleri 70 ilden 130 sporcunun katılımıyla 2 gün boyunca sürecek. Organizasyona en iyi şekilde destek olduklarını anlatan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, bölge okçuluk yarışmasını kentimizde düzenledi. Biz de Elazığ olarak ev sahipliğini en iyi şekilde gerçekleştirdik ve bu alanı düzenledik. Şu anda sporcularımız yarışıyor. İnşallah Eylül ve Ekim'de ikincisini düzenlemek için federasyon yetkilileri ile görüştük. Yarışmalara 70 ilden 130 sporcu katıldı. 2 gün boyunca devam edecek" dedi.



Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Hadi Turus, "Burada güzel bir kortej yaptık. 70 ilden 130 atlı okçu geldi. Yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm altyapıyı kendileri sağladılar. Elazığ’da 2 gün boyunca ata sporlarımızı anlatmaya çalışacağız" diye konuştu.