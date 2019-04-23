(Görüntülü) Atiker Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.



Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Galatasay'ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyen oyuncular Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana, Uğur Demirok, Deni Milosevic ve Nejc Skubic yenileme çalışması yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, iki grupta oynanan 5’e 3 ile devam etti. Oyuncular 8’e 8 çift kale maç yaparken, antrenmanı tempolu koşu çalışması ile tamamladı. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı ve Petar Filipovic katılmadı.