(Görüntülü) Atiker Konyaspor'un Hollanda kampı başladı

Tolga YANIK/KONYA,() ATİKER Konyaspor, ikinci etap kamp çalışması için gittiği Hollanda'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bolu Gerede’de birinci etap kampını tamamlayan Atiker Konyaspor, 4 günlük iznin ardından 11 gün sürecek ikinci etap hazırlıklarına Hollanda'da start verdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 3 seri üzerinden yapılan koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından 5’e 2 oynadı. Kampın ilk antrenmanı çift kale maç ile sona erdi. Yeşil beyazlıların Hollanda kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor: “Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Petar Filipovic, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Moryke Fofana, Deni Milosevic, Jens Jonsson, Musa Araz, Amir Hadziahmetovic, Vedat Bora, Samuel Eto’o, Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore, Yevgen Opanasenko, Marko Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Sertan Yiğenoğlu, Ali Yaşar, Uğur Demirok, Ahmet Çolak, Savaş Polat”