(Görüntülü) Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIK / KONYA,() - Atiker Konyaspor, yaptığı taktik çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Spor Toto Süper Lig 25'inci haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı taktik çalışma ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 3 ile devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.



Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare katılmadı. Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.