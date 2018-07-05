(Görüntülü) Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor

ATİKER Konyaspor, birinci etap kampı için gittiği Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.



2018-2019 sezonunun hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren yeşil beyazlılar, günün ilk antremanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, göl kenarındaki ormanlık alanda üç seri üzerinden yapılan koşu ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.