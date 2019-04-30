(Görüntülü) Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının ardından

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA () - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk yarışında liderlik avantajını kaybetmeleriyle ilgili, ''Buradan lider dönseydik bir beraberlik hakkımız olabilirdi ama şimdi kalan 4 maçı kazandığımız takdirde yine değişen bir şey yok. Zor mu, kolay değil. Zaten hiçbir şeyi kolay elde etmiyoruz" dedi.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor ile golsüz sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Gazetecilerin sorularıyla maçı değerlendiren Terim, şampiyonluk yarışında liderlik avantajını kaybetmeleriyle ilgili kalan 4 maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Terim, şöyle konuştu: "Açıkcası biz yine, oynamak istediğimiz gibi hareket ettik. Bize ait olan futbol anlayışıyla devam ettik. Rakibin bizim için sürpriz bir tarafı yoktu. Çok adamla kapanacaklarını ve oynatmama adına oyun oynayacaklarını biliyorduk. Oldu da zaten. Özellikle ilk yarı gol hamlemizin olduğunu düşünüyoruz. Bizim istediğimiz o oyun hakimiyetini elde ettik. Daha net pozisyonlara girmedik. Hatta ikinci yarı daha çok agresif olmalıydık. Ama o kadar gol olmaya aday son paslar var ki. Böyle maçların sıkıntısı şudur. Rakibinizin tamamıyla kapattığı maçlarda anahtar golü erken bulmaktır. Orada muvaffak olamadık. Ama biz daha yüksek performans göstermeliydik.''



"HİÇBİR ŞEYİ KOLAY ELDE ETMİYORUZ"



Hiçbir şeyi kolay elde etmediklerini ifade eden Terim, ''Buradan lider dönseydik bir beraberlik hakkımız olabilirdi ama şimdi kalan 4 maçı kazandığımız takdirde yine değişen bir şey yok. Zor mu, kolay değil. Zaten hiçbir şeyi kolay elde etmiyoruz. Önemli olan oyunun kalitesi değil, mücadeleydi. Kapanan takımı açmak kolay bir şey değil. Oyun kalitesinden önce mücadelenin biraz daha yüksek seviyede olması lazımdı, gerekirdi. Belki bulunan durumda onlarda psikolojik etki etmiş olabilir. Kalan 4 maçımızı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



"RAKİPLERİN DE KAZANMASI GEREKİR"



Şampiyonluk için rakiplerinin de kalan maçları kazanmak zorunda olduğuna değinen Terim, ''Büyük bir avantaj kaybettiğimiz bir gerçek. Ama hiçbir şey kaybetmediğimiz de bir gerçek. Sadece odak noktası; biz 4 maçı kazanmak zorundayız ama rakiplerimiz de kazanmak zorunda. Bu zorluğu aşacağız. Aşmak zorundayız. Aşacağımıza da inanıyorum" diye konuştu. Hakemlerle ilgili soru üzerine ise Terim, bu konuyla konuşmak istemediğini belirterek, ''Ben başladım mı duramam, takımımın bana ihtiyacı var. Bir şey söylemiyorum çünkü ben duramıyorum. Kimseyi de derbi öncesi rahatsız etmeyeyim. Konuşacağız tabii ama şimdi değil" demekle yetindi. Terim, Alanyaspor'un kazada hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural için de başsağlığı diledi.



KOCAMAN: KİMSENİN TAŞERONU DEĞİLİZ



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise sözlerine Alanyaspor'un kazada hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural'a başsağlığı dileyerek başladı.



Uzun zamandır maç kazanamadıklarını hatırlatan Kocaman, takımın ligi 5 ve 6'ncı sırada bitirmenin birkaç adım uzağında olduğunu, aynı zamanda ligin aşağı grubunda yer almak için de yine bir kaç adım uzak olduklarını ve bunun bilincinde oynadıklarını belirtti.



Maçın ilk 25 dakikasında Galatasaray'ın diri oynadığını belirten Kocaman, 60'ıncı dakikadan sonra ise rakibi istedikleri oyun seviyesine getirdiklerini söyledi.



Bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Galatasaray maçından sonra 'Galatasaray'ı belki de şampiyonluktan ettik' şeklinde açıklamasının olduğunu, bu maçtan sonra da kendisinin de aynı düşüncede mi olduğunu sorması üzerine Kocaman, kimsenin taşeronu olmadıklarını belirtti. Kocaman, ''Taşeron değiliz. Burası Konyaspor. Büyümek isteyen takım. Kimsenin yoluna taş koymak için taşeronluk yapmıyoruz" dedi.