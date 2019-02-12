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(Görüntülü) Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Tolga YANIK/KONYA, ()- Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık...

Tolga YANIK/KONYA, ()-

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular aktif dinlenme yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ve toplu oyun ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

İdmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner ve Paolo Hurtado katılmadı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Selim Ay ve Mücahit Can Akçay ise topla oyun ve çift kalede yer almadı.

 

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