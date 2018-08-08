KONYA,() Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı sezonun ilk maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'den geçen sezon düşme hattından kıl payı kurtulan Atiker Konyaspor, bu sezona iyi bir başlangıç yaparak başlamak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı sezonun ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasının ardından dönüşümlü olarak top kapma ve çabukluk-koordinasyon çalışması yaptı.Antrenman çift kale maçla sona erdi.
(Görüntülü) Atiker Konyaspor, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
KONYA,() Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı sezonun ilk maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'den geçen sezon düşme hattından kıl payı kurtulan Atiker Konyaspor,...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:43
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